Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova kimdir? Melike İpek Yalova kaç yaşında?

Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova kimdir? ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları ve konusuyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Dizideki karakterlerden Müjgan ise en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Melike İpek Yalova hayatı ve biyografisi dizi başlar başlamaz araştırılıyor. Peki Melike İpek Yalova kimdir? Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova kaç yaşında, nereli?

MELİKE İPEK YALOVA KİMDİR?

Melike İpek Yalova 29 Nisan 1984 yılında Ankara'da doğmuştur. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Mezuniyetin ardından İtalya Roma'ya gitmiş ve orada Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi eğitimi almıştır. Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızıdır.

İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Kastilya Prensesi İsabella karakteri ile gerçekleştirmiştir. Karadayı, Hayat Şarkısı, Çember ve İnsanlık Suçu dizilerinde rol almıştır.

Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Doktor Ala karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, 1.57 metre boyunda, 50 kilo ve Boğa burcudur.

Melike İpek Yalova'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Bir Zamanlar Çukurova (Ala) (TV Dizisi)

2018 – Can Feda (Sinema Filmi)

2018 – İnsanlık Suçu (Cevher) (TV Dizisi)

2017 – Çember (Leyla) (TV Filmi)

2016 – Hayat Şarkısı (Suzi) (TV Dizisi)

2012-2014 – Karadayı (Ayten) (TV Dizisi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Prenses İsabella) (TV Dizisi)