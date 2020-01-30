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fragman yayınlandı mı? Doğduğun Ev Kaderindir 5. Bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

Televizyon ekranlarının henüz yayın hayatının başlarında olan dizisi fragmanı yapımın sıkı takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan dizi geçtiğimiz akşam yeni bölümü ile ekranlardaydı. ’nun çok okunan kitabı ’dan esinlenerek televizyona uyarlanan yapımın başrollerinde ve gibi ünlü isimler bulunuyor. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir fragman yayınlandı mı? Doğduğun Ev Kaderindir 5. Bölüm fragmanında neler oluyor? İşte gelecek hafta yayınlanacak bölümle ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 30.1.2020 10:28 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 10:28 ABONE OL
Doğduğun Ev Kaderindir fragman yayınlandı mı? Doğduğun Ev Kaderindir 5. Bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam eden yapım Doğduğun Ev Kaderindir fragman için araştırmalar sürüyor. Geçtiğimiz akşam yeni bölüm ile ekranlara gelen yapım izleyicileri tarafından heyecanla takip edilmiş ve bir sonraki hafta yaşanacak olaylar ise merak konusu olmuştu. Başrollerinde bulunan ünlü ve genç isimlerle dikkatleri çeken dizinin Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından alıntı yapılıp ekranlara uyarlandığı biliniyor. Peki, , Doğduğun Ev Kaderindir fragman yayınlandı mı? Doğduğun Ev Kaderindir 5. Bölüm fragmanı ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Tv8 ekranlarında yayınlanmaya devam eden Doğduğun Ev Kaderindir fragman henüz yayınlanmadı. Ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisinde olacaktır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR DİZİSİNİN KONUSU NE?

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun çok okunan kitabı Camdaki Kız'dan esinlenerek televizyona uyarlanacak. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep'in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılacak. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR DİZİSİ NEREDE ÇEKİYOR?

İlk bölümü yayınlanan 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi İstanbul'da çekiliyor. Piere Loti mekanlarında yapılan çekimler izleyicilerin çok seveceği manzaraları beraberinde getirecek. Eyüp Sultan ve Piere Loti arasındaki mekanlarda çekilecek olan bazı sahneleri için özel efektlerinde kullanılacağı dizide asıl çekimler ise Beykoz'da yapılacak.

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Doğduğun Ev Kaderindir fragman yayınlandı mı? Doğduğun Ev Kaderindir 5. Bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?
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