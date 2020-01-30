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Reyting sonuçları 29 Ocak Çarşamba belli oldu! Dünkü reyting sonuçları listesinde , Zemheri, kim birinci oldu?

Reyting sonuçları her gün birçok vatandaş için merak konusu oluyor. Haftanın her günü sabah saatlerinde açıklanan reyting sonuçları ile birlikte, hangi dizinin ne kadar izlenmeye sahip olduğu ortaya çıkıyor. Dün akşam yayınlanan , Zemheri, en çok dikkat çeken diziler arasında yer alıyor. Peki, atv’de yayınlanan Kuruluş Osman reyting sonuçları belli oldu mu ve yeni dizi Zemheri reyting sıralaması tablosunda kaçıncı oldu? Haberimizde 29 Ocak Çarşamba reyting sonuçları listesine yayınlandığı anda ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.1.2020 10:55 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 10:55 ABONE OL
Reyting sonuçları 29 Ocak Çarşamba belli oldu! Dünkü reyting sonuçları listesinde Afili Aşk, Zemheri, Kuruluş Osman kim birinci oldu?

Reyting sonuçları ile ilgili vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Bunun nedeni, düzenli olarak her yayın gününün sonunda dizilere ait reyting sırlamalarının tablo halinde yayınlanması. Dün de, Kuruluş Osman, Afili Aşk ve Zemheri en çok dikkat çeken diziler arasında yerlerini aldı. Kuruluş Osman yeni bölüm ile izleyenleri yine atv ekranlarına kilitledi. Bu bölümden sonra izleyiciler, reyting sırlaması belli oldu mu sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, 29 Ocak çarşamba gününe ait reyting sonuçları yayınlandı mı?

29 OCAK REYTİNG SONUÇLARI – ÇARŞAMBA HANGİ DİZİ BİRİNCİ OLDU?

Reyting sonuçları açıklandı mı sorusu birçok TV izleyicisi için merak konusu oldu. Haberimizde reyting sonuçları ile ilgili detaylara ulaşabilir, sonuçlar belli olduğu anda haberimizde ilerleyerek öğrenebilirsiniz.

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Reyting sonuçları 29 Ocak Çarşamba belli oldu! Dünkü reyting sonuçları listesinde Afili Aşk, Zemheri, Kuruluş Osman kim birinci oldu?
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