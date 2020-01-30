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Rus’un Oyunu filminin konusu nedir? Rus’un Oyunu oyuncuları kimler?

Film tutkunları beyazperdenin ardından televizyonda yayınlanacak olan Rus’un Oyunu filmi geri sayıma başladı. Başrollerinde Fırat Tanış, Leonid Kulagin gibi ünlü isimlerin bulunduğu filmin yönetmenliğini Levent Özdemir üstleniyor. Star TV’de bu akşam ekrana gelecek olan macera türündeki filmde zengin bir iş adamını içine düştüğü oyunu, şantajı ve altındaki şaşırtıcı sebepleri anlatıyor. Peki Rus’un Oyunu konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

Giriş Tarihi: 30.1.2020 15:33 ABONE OL
Rus’un Oyunu filminin konusu nedir? Rus’un Oyunu oyuncuları kimler?

Rus'un Oyunu filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Aksiyon macera türündeki filmin başrolünde İstanbullu Gelin dizisinden tanıdığımız Fırat Tanış bulunuyor. Filmde hikayenin katmanları açıldıkça hakkını aramanın ve intikamın en çarpıcı öyküsü de karakterleri ve seyirciyi bekliyor. 2016 yapımı filmin yönetmenliğini ise Levent Özdemir üstleniyor. Peki Rus'un Oyunu filminin konusu nedir? Rus'un Oyunu oyuncuları kimler?

RUS'UN OYUNU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin en tanınmış iş adamlarından Serhat Vasbi, büyük bir iş anlaşması yapacağını düşündüğü Batıkan tarafından Hong Kong'a götürülür. Arkasından Batıkan tarafından şantaja maruz kalır. Şantaj kasedi Serhat'ın özel ve ticari sırlarını içeren görüntüleri ile doludur. Serhat kendisini kurtarmak adına istenilen beş milyon euro şantaj parasını verir. Fakat, işler Serhat Vasbi'nin beklediği gibi ilerlemez. Sonunda anlaşılır ki, Serhat Vasbi akılalmaz bir oyunun içindeki tek hedeftir ve bu oyun; sebepleri ile hiç olmadığı kadar haklı bir oyundur.

RUS'UN OYUNU FİLMİ OYUNCULARI

Fırat Tanış (Serhat Vasbi)

Leonid Kulagin (Profesör Vlademir)

Anastasiya Klyeva (Anastasya)

Levent Özdemir (Batıkan Yiğit)

Nila Fırat (Zeliha)

Murat Topalan (Bro)

Orkun Öztürk (Yusuf)

Gülce Dereli (Nergis)

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