Suçlu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Suçlu filmi ile ilgili tüm detaylar burada!

Polisiye ve aksiyon türündeki filmleri seven vatandaşlar için bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Suçlu filmi konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. 2016 yapımı filmin başrollerinde ünlü aktör Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones gibi isimler yer alıyor. Görevden alınmış bir CIA ajanının hatıraları ve yetenekleri, neler yapabileceği kestirelemeyen tehlikeli bir adamın zihnine aktarılmasıyla başlayan yapım ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik. Peki, Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu filmi oyuncuları kimler? İşte detaylar…

SUÇLU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Görevden alınmış bir CIA ajanının hatıraları ve yetenekleri, neler yapabileceği kestirelemeyen tehlikeli bir adamın zihninine aktarılır. Fakat zihnine aktarılan adamın duyguları kötü adamın fikirlerini değiştirmeye başlar. Yönetmenliğini Ariel Vromen'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Ryan Reynolds, Gary Oldman, Kevin Costner, Tommy Lee Jones, Gal Gadot ve Alice Eve yer alıyor.

1991 yılında JFK filminde birlikte rol alan Kevin Costner, Gary Oldman ve Tommy Lee Jones yeniden bir arada.

SUÇLU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Gal Gadot, Ryan Reynolds