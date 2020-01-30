Survivor 2020 ne zaman başlıyor? Survivor başlama tarihi belli oldu mu, yarışmacıları kimler?

Ekranların sevilen yarışması Survivor 2020 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Her sene yaptığı farklı konseptler ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran yarışma geçtiğimiz yıl, Türkiye-Yunanistan rekabetine tanıklık ederken, bu yıl ise ünlüler ve gönüllüler arasında geçecek. Fenomen yarışma için heyecanlı bekleyiş sürerken vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Survivor ne zaman, hangi tarihte başlıyor?' sorusunu araştırıyor. Konuyla ilgili Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunmuş ve Survivor 2020 başlama tarihini açıklamıştı. Peki, Survivor 2020 ne zaman başlıyor, yarışmacıları kimler? İşte bu soruların yanıtları…

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR? SURVİVOR 2020 BAŞLAMA TARİHİ, OYUNCULARI KİMLER?

Survivor 2020'nin ne zaman başlayacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Ilıcalı canlı yayında, Survivor'un 16 Şubat tarihinde başlayacağını açıkladı.