Arka Sokaklar 540. son bölüm fragmanı tamamı izle! Arka Sokaklar 540. bölümde Mesut'a ne oldu?

Arka Sokaklar 540. Yeni bölüm fragmanı dizinini kanalı Kanal D tarafından yayınlandı. Özellik son haftalarda heyecanın doruklarda yaşandığı yapımda terörist başı Nevres, ailesinin ölümüne neden olan Mesut'u bulmak için ödül koydu. İzleyiciler ise Mesut'un nerede olduğunu merak ediyor. Her bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitleyen yapımda bu hafta neler olacak? Peki, Arka Sokaklar 540. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Arka Sokaklar 540. Yeni bölüm fragmanı izle ekranı ve tüm detaylar…

ARKA SOKAKLAR 540. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Nevres, ailesinin ölümüne neden olan Mesut'un başına ödül koyuyor!

Ekip, terörist başı Nevres'i yakalamak için gelen ihbarı değerlendirirler. Nevres'in içinde olduğunu düşündükleri aracı kıstırırlar ve çatışma çıkar. Çatışma sonrası arabadaki kişinin Nevres olup olmadığına bakmak için gittiklerinde şaşırtıcı bir durumla karşı karşıya kalırlar. Arabada Nevres'in eşi ve çocuğu vardır. İkisi de çatışma sonrası ölmüşlerdir. Başta Mesut olmak üzere ekip bu manzara karşısında büyük üzüntü yaşarlar. Nevres, ailesinin başına gelenleri öğrendikten sonra Kurye ile anlaşır. Ailesinin ölümüne neden olan kişiyi ölü ve ya diri olarak getiren kişiye 5 Milyon Lira vereceğini söyler. Kurye ve adamları Mesut ile Selin'in kaldıkları evi bulurlar. Büyük bir çatışma çıkar. Mesut ve Selin, yanlarındaki koruma polislerinin ölmelerinden sonra iki kişi olarak kendilerini savunmaya çalışırlar; fakat, Kurye'nin ekibi kalabalıktır.