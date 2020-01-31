Babil 5. son bölüm fragmanı tamamı izle! Babil 5. yeni bölümde İrfan için tehlike çanları çalıyor!

Star TV ekranlarının son zamanlarda dikkat çeken yapımı Babil 3. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Halit Ergenç, Aslı Enver, Ozan Güven gibi isimlerin bulunduğu yapımda bu akşam her zaman olduğu gibi heyecan doruklarda olacak. İrfan karakterinin oğlunun sağlığı için bulması gereken para, çocukluk arkadaşı Egemen'in de yönlendirmesi ile dolandırıcılık işlerine karışmasına neden oluyor. Peki, Babil 5. Bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı mı? İşte Babil 5. Yeni Bölüm fragmanı…

BABİL 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BABİL 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ailesini korumak için tehlikeli bir hamle yapmak zorunda kalıyor ve bir kere daha Süleyman'la karşı karşıya geliyor. Ayşe, hiç beklenmedik bir anda İrfan'ın karşısına çıkınca önemli bir karar vermek zorunda kalıyor. Süleyman, bir yandan İrfan'la uğraşırken Kudret'le İlay yüzünden yaşanacak savaşın ilk kurşunu atılıyor. Deniz'in zamanı azalırken İrfan Egemen'le, dokunduğu herkesin hayatını değiştirecek tehlikeli oyuna başlıyor.

BABİL DİZİSİ KONUSU NE?

Oğlu büyük bir hastalık geçiren İrfan'ın bir an önce ameliyat ve tedavi için gereken parayı bulması gerekmektedir. Bir ekonomi profesörü olsa da bugüne kadar parayla ilkeli bir ilişki kuran İrfan, çoktan geçtiğini zannettiği hayatın en ağır sınavıyla karşı karşıyadır: Para için ne yaparsın?

Oğlunu kurtarmak için savunduğu tüm değerlerle çatışmaya girmesi gereken İrfan'ın bu sınavda boş kağıt verme şansı yoktur. Artık onun değil, oğlunun hayatı söz konusudur. İrfan, gereken parayı bulmak için "gereken her şeyi" yapmaya hazır olmalıdır. Üstelik bu yol, daha önce hiç yürümediği bir yoldur.

BABİL DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Halit Ergenç (İrfan)

Ozan Güven (Egemen)

Aslı Enver (Ayşe)

Birce Akalay (İlay)

Nur Fettahoğlu (Eda)

Mesut Akusta (Süleyman)

Beren Kasımoğulları (Deniz)

Aydan Koptur (Aydan)