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nedir ne demektir? TDK’ya göre nedir?

Star TV’de yayınlanan dizisi yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Dizinin sıkı takipçileri Babil kelime anlamını merak ediyor. Mezopotamya’da büyük bir imparatorluk üzerine kurulu Babil halkının büyük bir kısmını tarih boyunca çeşitli Sami asıllı halklar oluşturmuştur. Merkezi bugünkü Irak'ın El Hilla kasabası üzerinde yer almaktadır. Kısa süre içinde büyüyen ve gelişen şehir zamanla bölgedeki en güçlü imparatorluklardan biri haline gelmiştir. Peki Babil nedir ne demektir? İşte TDK’ya göre !

Giriş Tarihi: 31.1.2020 15:26 ABONE OL
Babil nedir ne demektir? TDK’ya göre Babil kelime anlamı nedir?

Babil nedir ne demektir? Sorusuna yanıt aranıyor. Ekranların yeni gözde dizisi Babil kelime anlamıyla merak ediliyor. Başrollerinde Halit Ergenç, Aslı Enver, Birce Akalay'ın yer aldığı dizinin adı sosyal medyada gündem oldu. Sümer ve Akad topraklarını kapsayan bir imparatorluk olan Babil'in merkezi bugünkü Irak'ın El Hilla kasabası üzerinde yer alıyor. Peki Babil ne demektir? İşte Babil kelime anlamı

BABİL NEDİR, NE DEMEKTİR?

Babil, Mezopotamya'da adını aldığı Babil kenti etrafında MÖ 1894 yılında kurulmuş, Sümer ve Akad topraklarını kapsayan bir imparatorluktur. Babil'in merkezi bugünkü Irak'ın El Hilla kasabası üzerinde yer almaktadır. Babil halkının büyük bir kısmını tarih boyunca çeşitli Sami asıllı halklar oluşturmuştur. Bölgede konuşulmuş en yaygın dil Akadca olmuş olmasına rağmen Sümerce dinsel dil olarak kullanılmıştır. Aramice ise ilerleyen yıllarda bölgenin lingua francası konumuna gelmiştir.

Başlangıçta Akad İmparatorluğu'nda yer alan önemsiz ve güçsüz bir şehir iken, şehrin Amori hükümdarı Hammurabi tarafından kısa süre içinde büyüyen ve gelişen şehir kısa ömürlü de olsa bölgedeki en güçlü imparatorluklardan biri haline gelmiştir. Bu dönemden sonra tüm Güney Mezopotamya'ya Babil denilmeye başlanmış, devletin kutsal şehri Nippur olmuştur. Hammurabi'nin oğlu altında güçten düşen devlet uzun süre boyunca Asur, Kassit ve Elam egemenliği altında kalmıştır. Şehir Asurlular tarafından yıkılıp yeniden inşa edilmiştir. MÖ 609-539 yılları arasında hüküm sürmüş Yeni Babil İmparatorluğu bağımsızlığını Asurlulardan Keldani Nebupolassar önderliğinde kazanmıştır. Bu devletinde çökmesi ile Babil şehri Ahameniş, Seleukos, Part, Roma ve Sasani egemenliği altında kalmıştır.

BABİL NEREDE?

Babil günümüzde Irak'ın bir ilidir. 5,603 kilometrekarelik bir alanda kurulmuştur 2003 yılı verilerine göre toplam nüfusu 1,385,783'tür. İlin merkezi Hilla'dır. İl ismini antik şehir Babil'den almaktadır. 1971 yılından önce il ismi Hilla iken daha sonra bu adı almıştır.

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Babil nedir ne demektir? TDK’ya göre Babil kelime anlamı nedir?
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