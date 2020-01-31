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kim birinci oldu kim elendi? 31 Ocak Cuma nasıl sonuçlandı?

Televizyon ekranlarının sevilen yarışması birincisi ve elenen ismi merak ediliyor. Hafta içi her gün yayınlanan programda gelinler en yüksek puanları alabilmek için kıyasıya rekabet ediyor. Gün sonunda açıklanan puan durumu tablosuna göre çeyrek altını bir gelin kazanıyor. Bugün yayınlanacak olan final bölümde ise Burçin'in, yarışmadan eleneceğini söyleyerek Nihan için hazırladığı işaretler kaynanası Nurcan Hanımı çok sinirlendir. Fatih Ürek her hafta Cuma günü birinci ve elenen olan yarışmacıyı açıklamaya devam ediyor. Peki oldu kim elendi? 31 Ocak nasıl? Yarışmaya kim veda edecek, kim 5 altın bileziği koluna takacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 31.1.2020 12:40 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 12:41 ABONE OL
Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 31 Ocak Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl sonuçlandı?

Fatih Ürek'in sunduğu birincisi ve elenen yarışmacısı bugün açıklanacak. Haftanın finalinde gelinler en güzel yemekleri yapmak için yarışacak. Kaynanalar kendi gelinlerinin tabağını bulmaya çalışıp puanları değerlendirecek. Her hafta olduğu gibi bu hafta da haftanın birincisi ve elenen ismiyle birlikte puan durumları belli olacak. Geçen hafta günün en yüksek puanını Elif almıştı. En düşük puanı alan isim ise 44 puanla Burçin olmuştu. Aleyna yarışmadan çekilmiş ve Burçin yarışmada kalmıştı. Peki 31 Ocak nasıl? oldu kim elendi?

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ?

Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da haftanın final bölümü yayınlanıyor. Haberimizde, birincisi, elenen yarışmacısı ve puan durumuna ilişkin detaylar yer alıyor.

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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 31 Ocak Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl sonuçlandı?
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