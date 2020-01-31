Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 31 Ocak Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl sonuçlandı?

Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen yarışmacısı bugün açıklanacak. Haftanın finalinde gelinler en güzel yemekleri yapmak için yarışacak. Kaynanalar kendi gelinlerinin tabağını bulmaya çalışıp puanları değerlendirecek. Her hafta olduğu gibi bu hafta da haftanın birincisi ve elenen ismiyle birlikte puan durumları belli olacak. Geçen hafta günün en yüksek puanını Elif almıştı. En düşük puanı alan isim ise 44 puanla Burçin olmuştu. Aleyna yarışmadan çekilmiş ve Burçin yarışmada kalmıştı. Peki 31 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi?

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ?

Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da haftanın final bölümü yayınlanıyor. Haberimizde, 31 Ocak Gelinim Mutfakta birincisi, elenen yarışmacısı ve puan durumuna ilişkin detaylar yer alıyor.