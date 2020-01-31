Kadir Doğulu kimdir? Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu kaç yaşındadır?

Ekranların sevilen siması olan Kadir Doğulu sosyal medyanın gündemde yer alan isimleri arasına girdi. 2016 yılında Neslihan Atagül ile hayatını birleştiren Doğulu'nun gömleğine Uraz Kaygılaroğlu talip oldu. Uraz Kaygılaroğlu ve Kadir Doğulu'nun sosyal medya üzerinden yorumlaşması kısa sürede takipçileri tarafından fark edildi. Peki Kadir Doğulu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

"YENGENLE YOLLAYACAĞIM"

Doğulu'nun gömleğine talip olan kaygılaroğlu, "Gömleği bana yollar mısın Kadir abi?" yorumunu yazdı. Kadir Doğulu ise "Olur aslan parçası yengenle yollayacağım" cevabını verdi.

KADİR DOĞULU KİMDİR?

Kadir Doğulu, 19 Nisan 1982 tarihinde Mersin'de beş çocuklu bir ailenin 2 numara oğlu olarak doğmuştur. Asıl adı Abdulkadir Doğulu'dur. Annesi ev hanımı, babası işçi emeklisidir. Kadir Doğulu'nun bir menajerlik şirketi var. İmaj danışmanlığı da yapan abisi, Kemal Doğulu; Hande Yener, Seda Sayan, Sıla, Kutsi, Gökhan Özen, Nil Karaibrahimgil, Demet Akalın gibi isimlerin imajlarını baştan aşağıya tasarladı. Kadir Doğulu, ortaokul ve lise yılları çalışarak geçti.

2000 yılında İstanbul'a ağabeyinin yanına geldi. Önce Beyoğlu Frape'de işe girdi. Ardından Refika'da çalıştı. Cafe City ve Buz'da garsonluk yaptı. Salomanje'de cumartesi pazar günleri mutfakta ekmek pişirip kahvaltıları hazırladı. Biriktirdiği paralarla Barcelona ve Roma'daki kafeleri ve restoranları inceledi. Oradaki yemekleri tattı. Türkiye dönüşü House Cafe'de işe girdi. İki sene işletmecilik yaptı.

O dönemde abisi aracılığıyla Hande Yener'le tanıştı. Kısa bir süre sonra bu tanışıklık aşka dönüştü.

Şarkıcı Hande Yener ile ortak olarak Ortaköy'de The House Cafe'de işletme müdürlüğü yapmıştır. Aynı zamanda Harbiye'deki Piyasa isimli gece kulübünü işletti.

Okan Üniversitesi gastronomi bölümünde okudu.

2010 yılında "Küçük Sırlar" dizisi ile oyunculuğa başladı. 2011 yılında Gani Müjde'nin senaryosunu yazdığı "Pis Yedili" adlı dizide oynadı.

2013 yılında Peyami Safa'nın aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmenliğini Sadullah Çelen'in yaptığı "Fatih-Harbiye" adlı dizide Neslihan Atagül, Yunus Emre Yıldırımer ile birlikte başrol oynadı.

2014 yılının Şubat ayında Kanal D ekranlarında başlayan, "Star Işığı X Factor" adlı 2 milyon TL büyük ödüllü şarkı yarışmasında Ziynet Sali, Emre Aydın, Armağan Çağlayan ve Ömer Karacan Jüri üyeliği yapmaktadır. Yarışmanın sunuculuğunu ise Kadir Doğulu yaptı.

Koyu Fenerbahçeli olan Kadir Doğulu, tiyatroya gitmek, spor yapmak, motosiklet ile dolaşmaktan hoşlanıyor.

2015 yılının Ocak ayında Star Tv'de gösterime girecek olan "Ve Kazanan" yarışmasının sunuculuğunu oyuncu Kadir Doğulu yaparken jüri koltuğunda Kenan Doğulu ile Şebnem Ferah olacaktır.

2015 yılında Atv ekranlarında oynayacak olan "Sevdam Alabora" adlı dizide başrollerde Kadir Doğulu, Elçin Sangu ve Mustafa Avkıran yer aldı.

KADİR DOĞULU'NUN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER:

2019 – Vuslat (Aziz) (TV Dizisi

2017 – Babamın Günahları (Ozan) (TV Dizisi)

2016 – Bana Sevmeyi Anlat (Alper) (TV Dizisi)

2015 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Mehmet Giray Han) (TV Dizisi)

2015 – Beyaz Gece (TV Dizisi)

2015 – Sevdam Alabora (Gökhan) (TV Dizisi)

2013 – Fatih Harbiye (Macit) (TV Dizisi)

2013 – Bir Hikayem Var (Mert) (Sinema Filmi

2011/2013 – Pis Yedili (Güney) (TV Dizisi)

2010/2011 – Küçük Sırlar (Ali) (TV Dizisi)