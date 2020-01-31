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son bölümü tamamı izle 'de! Kuruluş Osman 8. son bölüm full izle!

Çarşamba akşamlarının en çok izlenilen dizisi , 8. yeni bölümü ile şimdi ekranlarında! Kuruluş Osman yeni bölümde, Osman ve Alpleri, Yannis'in kurduğu tuzaktan kurtulmayı başarmıştır. Osman için kendi canından vazgeçmek üzere olan Şeyh Edebalı'nın hayatını da kurtarmayı başaran Osman, yengesi Selcan'ı, Bala Hatun'u istetmek için gönderir. Ancak Şeyh Edebalı kızını Osman'a vermemiştir. Bunu öğrenen Osman ne yapacaktır? Yayınlanan yedi bölümü ile oldukça sevilen ve reytingleri alt üst eden Kuruluş Osman dizisi, 8. bölümde de nefes kesen sahneleri ile şimdi seyirci karşısına çıkıyor. İşte, Kuruluş Osman ATV ile canlı izleme ekranı!

Giriş Tarihi: 31.1.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 09:26 ABONE OL
Kuruluş Osman son bölümü tamamı izle ATV'de! Kuruluş Osman 8. son bölüm full izle!

Kuruluş Osman, 8. yeni bölümü ile şimdi ATV ekranlarında! Kuruluş son bölümde, Ertuğrul Bey'in hastalandığı haberi Kayı Obası'nda büyük bir şok etkisi yaratmıştır. Abdurrahman Gazi bu haberin yanı sıra Dündar Bey'e kayı obasının idaresi için vekalet mührünü de getirmiştir.

Yeni bölümde ise, Osman ve Alpleri, Yannis'in kurduğu tuzaktan kurtulmayı başarmıştır. Osman için kendi canından vazgeçmek üzere olan Şeyh Edebalı'nın hayatını da kurtarmayı başaran Osman, yengesi Selcan'ı, Bala Hatun'u istetmek için gönderir. Ancak Şeyh Edebalı kızını Osman'a vermemiştir. Bunu öğrenen Osman ne yapacaktır? Şeyh Edebalı'yı ve Osman'ı elinden kaçıran Yannis'in yeni planı ne olacaktır? Osman'a işkence yapan kişinin Sofia olduğu öğrenildiğinde Dündar Bey ne yapacaktır?

Haberimizin detaylarından, Kuruluş Osman 8. yeni bölümü ATV canlı izleme ekranı ile hızlı bir şekilde izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM ATV İLE HEMEN İZLE

Kuruluş Osman yeni bölümü, bu bağlantıya tıklayarak ATV'nin resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

Kuruluş Osman 8. Bölüm (29 Ocak 2020 Çarşamba) fragmanı yayınlandı izle! Sofia'dan müthiş intikam...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Büyük kavga başlıyor!

Ertuğrul Bey'in hastalandığı haberi Kayı Obası'nda büyük bir şok etkisi yaratmıştır. Abdurrahman Gazi bu haberin yanı sıra Dündar Bey'e kayı obasının idaresi için vekalet mührünü de getirmiştir. Osman Bey ise Salvador'un kurduğu pusu neticesiyle yakalanmıştır.

Dündar Bey, vekaleti alır almaz karşısına çıkan bu engel karşısında ne yapacaktır? Osman'ın yakalanmış olması ve bazı Alplerinin şehit edilmesi Bala Hatun'u nasıl etkileyecektir? Osman'ın kurtulması için Edebalı ne yapacaktır?

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