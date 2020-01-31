Payitaht Abdülhamid 106.bölüm fragmanı yayında! Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler oluyor?

TRT1'in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid 106.bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. Ekranların sevilen dizisinin yeni bölümünde heyecanlı gelişmeler yaşanıyor. Bu akşam ekrana gelecek 106.bölümde Bidar, Abdülhamid'in onu affedeceği konusunda umutsuzluğa kapılır ve kendini affettirmenin çarelerini arar... Cemile, Blavatsky için tehlike oluşturmaya başlayınca ölüm fermanı çıkar. Peki Payitaht Abdülhamid son bölümde neler oldu? Payitaht Abdülhamid yeni bölümde neler oluyor?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 106.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Zalman'ın sokakları ayaklandıran tertibi sonuç verir. Alman bankası demiryolu işinden çekilir. Abdülhamid hem Almanları tekrar masaya oturtmak, hem de İngilizleri işin içine çekmek için bir hamle yapar. Zülüflü'den haberi alan Zalman, buna engel olmak için Abdülhamid'in tertibine karşı bir hamlede bulunur. Zalman'ın planladığı tertip Ahmet Paşa ve İsmail Hakkı'yı canlarına mal olacak bir tuzağın içine düşür.

Payitaht Abdülhamid 106. Bölüm (31 Ocak 2020 Cuma) İhanetin cezasını böyle kesti "Ben cevap yerine kelle alırım!" | Video

Payitaht Abdülhamid 106. Bölüm (31 Ocak 2020 Cuma) İhanetin cezasını böyle kesti "Ben cevap yerine kelle alırım!" | Video

Bidar, Abdülhamid'in onu affedeceği konusunda umutsuzluğa kapılır ve kendini affettirmenin çarelerini arar... Cemile, Blavatsky için tehlike oluşturmaya başlayınca ölüm fermanı çıkar.

Halil Halid ailesine ettiği yemini tutmak ve Ziya Sami'nin cezasını vermek için Abdülhamid'den izin alır. Ama tam meydanda Ziya Sami'nin cezasını kesecekken birileri gelip onu kurtarır. Ziya Sami'yi kaçırtan ise Halil Halid'ten alacağı intikam ateşiyle yaşayan Yanık'tır. Halil Halid, Payitahttaki nizamı Yanık'ın bozduğunu da anlar. Yanık, Ziya Sami'yi Halil Halid'in elinden kurtarabilecek midir? Halil Halid payitahtı tekrar huzura kavuşturmak için ne yapacaktır?

Bir yanda Cemile, bir yanda Ahmet Paşa ve İsmail Hakkı canlarını kurtarabilecekler midir? Abdülhamid Zalman'ın hain planlarını bertaraf edip amacına ulaşabilecek midir?

Payitaht Abdülhamid SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gustav, Vladimir'i kurtaramasa da kendini Abdülhamid'in gözünde aklamayı başarır. Selim Paşa da Karaso'yu saraydan çıkarmıştır. Abdülhamid, demiryoluna İngiliz ve Rusların engel olmamaları için bir çare düşünür. Zülüflü Abdülhamid'in her adımını Zalman'a haber vermektedir. Zalman'ın ilk hedefi demiryolu projesini hüsrana uğratmaktır. Abdülhamid demiryolunun Türkmenlerin şehirlerinden, bu devletin kuruluşunda kanını akıtmışların yöresinden geçmesini istemektedir. Güzergahın tespiti için Ahmet Paşa ve İsmail Hakkı'yı vazifelendirir. Peşlerindeki düşmandan habersiz olan Ahmet Paşa ve İsmail Hakkı'yı büyük bir tehlike beklemektedir.