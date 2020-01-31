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dizisi konusu ne oyuncuları kimler? Ottoman dizisi nasıl izlenir?

Son yıllarda Türk yapımı dizilerle başarılı sonuçlar alan Netflix, bu kez de tarihi bir hikayeyi izleyiciye aktarıyor. 'in İstanbul'u fethettiği süreç anlatılırken ' dizisi konusu ne oyuncuları kimler' araştırması da şu sıralar oldukça popüler. Ottoman dizisi 6 bölümden oluşuyor. Dizinin yönetmenliğini Emre Şahin üstleniyor, aynı zamanda belgesel olarak da tarihçilerden yararlanan dizide Emrah Safa Gürkan ve Celal Şengör Fatih Sultan Mehmet ve dönemin Bizans İmparatorluğu hakkında bilgilerini paylaşıyor.

Giriş Tarihi: 31.1.2020 08:56 ABONE OL
Rise of Empires: Ottoman dizisi konusu ne oyuncuları kimler? Ottoman dizisi nasıl izlenir?

Rise of Empires dizisinde Fatih Sultan Mehmet karakterine Cem Yiğit Üzümoğlu hayat veriyor. Cem Yiğit Üzümoğlu daha önce Erdal Beşikçioğlu ile birlikte Adı Efsane dizisinde rol almıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun son başkenti olan İstanbul'un fethedilmesinin anlatıldığı dizi aynı zamanda mini belgesel olarak da nitelendirilebilir. Dizinin konusu Fatih Sultan Mehmet ile Bizans İmparatoru Konstantin arasındaki rekabet açısından da değerlendirilebilir.

RİSE OF EMPİRES: OTTOMAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Rise of empires Ottoman dizisinde Mara Hatun rolünde Tuba Büyüküstün'ü, Fatih Sultan Mehmet'in babası 2. Murad rolünde Tolga Tekin var. Zagnos Paşa rolünde Ushan Çakır, Loukas Notaras rolünde Osman Sonant, Konstantin rolüne Tommaso Basili, Çandarlı Halil rolünde ise Selim Bayraktar var. Şahi toplarını döken Urban Usta rolünde ise Tansu Biçer var.

OTTOMAN DİZİSİ NASIL İZLENİR?

Ottoman dizisi Netflix uygulamasından izleniyor. İsterseniz bilgisayar üzerinden isterseniz tablet veya telefonunuz üzerinden Netlix uygulamasını indirerek diziyi izleyebilirsiniz. 6 bölümden oluşan belgesel tarzındaki dizinin bölüm başlıkları da şu şekilde;

1 - YENİ SULTAN

2 - SURLARI AŞMAK

3 - HALİÇ'E GİRİŞ

4 - GİZLİLİK BAŞARININ ANAHTARIDIR

5 - KADİM KEHANETLER

6 - YIKIM

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Rise of Empires: Ottoman dizisi konusu ne oyuncuları kimler? Ottoman dizisi nasıl izlenir?
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