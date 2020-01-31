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Rise of Empires Ottoman dizisine rolündeki kimdir, kaç yaşında nereli?

Netflix'in yeni ve büyük merak uyandıran dizisi Rise of Empires Ottoman dizisine rolündeki kimdir sorusu binlerce izleyicinin merak konusu haline geldi. Belgesel niteliğindeki yapım tüm dünyada izlenmeye başlandı. 6 bölümlük ilk sezonuyla dikkatleri üzerine çeken tarih ve kurgu türündeki belgesel Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi konu ediliyor. Yapımda önemli bir rol üstlenen genç oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ise dikkatleri üzerine çekmeyi Netflix tarafından yayına başlamasıyla başarmış oldu. Peki, Rise of Empires Ottoman dizisine Fatih Sultan Mehmet rolündeki Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir, kaç yaşında nereli? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 31.1.2020 10:38 ABONE OL
Rise of Empires Ottoman dizisine Fatih Sultan Mehmet rolündeki Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir, kaç yaşında nereli?

Rise of Empires Ottoman dizisine rolündeki kimdir binlerce izleyici tarafından araştırılıyor. 6 bölümlük ilk sezonuyla yayınlanan belgesel türündeki yapım Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği hikayeyi konu alıyor. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu dizide rol alan genç oyuncular dikkatleri üzerine çekerken yapımda kullanılan dilin İngilizce olması da izleyicilerin gözlerinden kaçmayan konular arasında. Peki, Rise of Empires Ottoman dizisine Fatih Sultan Mehmet rolündeki Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir, nereli? Cem Yiğit Üzümoğlu kaç yaşında?

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Rise of Empires Ottoman dizisine Fatih Sultan Mehmet rolündeki Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir, kaç yaşında nereli?
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