Rise of Empires Ottoman dizisine Fatih Sultan Mehmet rolündeki Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir, kaç yaşında nereli?

Rise of Empires Ottoman dizisine Fatih Sultan Mehmet rolündeki Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir binlerce izleyici tarafından araştırılıyor. 6 bölümlük ilk sezonuyla yayınlanan belgesel türündeki yapım Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği hikayeyi konu alıyor. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu dizide rol alan genç oyuncular dikkatleri üzerine çekerken yapımda kullanılan dilin İngilizce olması da izleyicilerin gözlerinden kaçmayan konular arasında. Peki, Rise of Empires Ottoman dizisine Fatih Sultan Mehmet rolündeki Cem Yiğit Üzümoğlu kimdir, nereli? Cem Yiğit Üzümoğlu kaç yaşında?