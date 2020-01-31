Rise of Empires Ottoman dizisinin Mara Hatun'u Tuba Büyüküstün kimdir? Tuba Büyüküstün kaç yaşında ve nereli?

Rise of Empires Ottoman dizisi oyuncularından Tuba Büyüküstün gündemde yer edindi. Dijital yayın platformu Netflix'te yayınlanan ve Fatih Sultan Mehmet ile birlikte İstanbul'un fethini farklı bir bakış açısıyla ele alan dizinin hikayesi milyonları ekrana kilitliyor. Tarihte Mara Hatun'un Babası Sırbistan Despotu Đurađ Branković'dir. Annesinin kim olduğuna dair farklı rivayetler vardır. Peki, Rise of Empires Ottoman dizisinin Mara Hatun'u Tuba Büyüküstün kimdir? Tuba Büyüküstün kaç yaşında ve nerelidir?