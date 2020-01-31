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Rise of dizisinin 'u kimdir? ve nereli?

Rise of dizisinin 'u kimdir? Netflix’in tarih konulu dizisi Rise of Empires Ottoman oyuncuları ve konusuyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Dizideki ana karakterlerden Mara Hatun’u canlandıran Tuba Büyüküstün’ün hayatı ve biyografisi ise en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Fatih Sultan Mehmet’in üvey annesi Mara Hatun’u canlandıran Büyüküstün, hamam sahnesi magazin gündemine damga vurdu. Peki Rise of Empires Ottoman dizisinin Mara Hatun'u , kaç yaşında, nereli?

Giriş Tarihi: 31.1.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 09:53 ABONE OL
Rise of Empires Ottoman dizisinin Mara Hatun'u Tuba Büyüküstün kimdir? Tuba Büyüküstün kaç yaşında ve nereli?

Rise of dizisi oyuncularından gündemde yer edindi. Dijital yayın platformu Netflix'te yayınlanan ve Fatih Sultan Mehmet ile birlikte İstanbul'un fethini farklı bir bakış açısıyla ele alan dizinin hikayesi milyonları ekrana kilitliyor. Tarihte 'un Babası Sırbistan Despotu Đurađ Branković'dir. Annesinin kim olduğuna dair farklı rivayetler vardır. Peki, Rise of Empires Ottoman dizisinin Mara Hatun'u ? ve nerelidir?

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Rise of Empires Ottoman dizisinin Mara Hatun'u Tuba Büyüküstün kimdir? Tuba Büyüküstün kaç yaşında ve nereli?
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