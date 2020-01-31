Ruhi Çenet kimdir, kaç yaşında? Ruhi Çenet Çin’e corona virüsü araştırmaya gidecek

Sosyal medya fenomeni olan Ruhi Çenet, Çin'in Wuhan kentine giderek corona virüsü araştıracağını açıklamasının ardından vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Zira, Ruhi Çenet'in bu kararı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Ünlü Youtuber hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler de, 'Ruhi Çenet kimdir, kaç yaşında ve nereli?' sorusu ile sorgulamalarını gerçekleştiriyor.

RUHİ ÇENET KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

Ruhi Çenet, 20 Ekim 1990 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Aydınlıdır.

Üniversite eğitimini Hindistan'da tamamladı.

Türkiye'ye döndükten sonra 2011 senesinde Youtube platformu için video üretmeye başladı.

Bilgilendirici videolar üretmeye çalışan Ruhi Çenet'in yaklaşık 4 milyon abonesi bulunuyor.