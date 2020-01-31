Survivor 2020 ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? Survivor 2020 yarışmacıları kimler? Ersin Korkut, Uğur Pektaş, Tayfun Erdoğan…

Her sezon birbirinden farklı konsept ile izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran Survivor, geçtiğimiz yıl Türkiye-Yunanistan rekabetine tanıklık etmişti. Bu yıl ise, ünlüler ve gönüllüler arasında geçecek olan Survivor'ın yarışmacıları merak konusu olmaya devam ediyor. Fenomen yarışma için heyecanlı bekleyiş devam ederken, 'Survivor 2020 ne zaman, hangi tarihte başlıyor?' sorusu merak konusu oluyor. Konuyla ilgili programın yapımcısı Acun Ilıcalı açıklamalarda bulunmuş hem yarışmacı kadrosu hem başlama tarihi ile ilgili bilgiler verdi. Şuana kadar belli olan yarışmacılarından dikkat çeken isimler ise Ersin Korkut, Uğur Pektaş ve Taygun Erdoğan gibi isimler oldu. Peki, Survivor 2020 ne zaman başlıyor, yarışmacıları kimler? İşte bu soruların yanıtları…

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK, TARİH BELLİ OLDU MU? SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI KİMLER? TAYFUN ERDOĞAN, UĞUR PEKTAŞ

Survivor 2020'nin ne zaman başlayacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Ilıcalı canlı yayında, Survivor'un başlama tarihi ve oyuncu kadrosu ile ilgili açıklamalarda bulundu.