Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > 2020 Survivor ne zaman başlıyor? Survivor yarışmacıları belli oldu mu? Ersin Korkut...

2020 Survivor ne zaman başlıyor? Survivor yarışmacıları belli oldu mu? Ersin Korkut...

Yıllardır ekranlara gelen artık fenomen olan Survivor’ın bu yıl ne zaman başlayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Her sezon farklı konseptler ile izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran yarışma geçtiğimiz yıl Türkiye-Yunanistan rekabetine tanıklık ederken, bu yıl ise ünlüler takımı gönüllüler takımına karşı yarışacak. Seçmelerin sona ermesi ile birlikte programın yapımcısı ’nin yayınlanma tarihini canlı yayında duyurdu. Peki, ? 2020 Survivor yarışmacıları kimler olacak, yarışmacılar belli oldu mu? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 31.1.2020 07:12 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 07:16 ABONE OL
2020 Survivor ne zaman başlıyor? Survivor yarışmacıları belli oldu mu? Ersin Korkut...

Ekranların sevilen yarışması Survivor 2020 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Her sene yaptığı farklı konseptler ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran yarışma geçtiğimiz yıl, Türkiye-Yunanistan rekabetine tanıklık ederken, bu yıl ise ünlüler ve gönüllüler arasında geçecek. Fenomen yarışma için heyecanlı bekleyiş sürerken vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Survivor ne zaman, hangi tarihte başlıyor?' sorusunu araştırıyor. Konuyla ilgili Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunmuş ve Survivor 2020 başlama tarihini açıklamıştı. Peki, Survivor 2020 ne zaman başlıyor, yarışmacıları kimler? İşte bu soruların yanıtları…

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR? SURVİVOR 2020 BAŞLAMA TARİHİ, YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2020'nin ne zaman başlayacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Ilıcalı canlı yayında, Survivor'un 16 Şubat tarihinde başlayacağını açıkladı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
2020 Survivor ne zaman başlıyor? Survivor yarışmacıları belli oldu mu? Ersin Korkut...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN