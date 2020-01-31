TV8'de yayınlanacak olan Survivor 2020 yarışması için heyecanlı bekleyiş başladı. Yeni sezona bomba bir giriş yapacak olan programında ünlüler ve gönüllüler kıyasıya rekabet edecek. Programın sıkı takipçileri yarışma kadrosuna yer alan Ersin Korkut hakkında detaylı bilgiye erişmek istiyor. Hakkari doğumlu Korkut'un babası emekli, annesi ev hanımıdır. BKM bünyesinde hazırlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar skeçleriyle popülerliği artmıştır. Peki Survivor 2020 yarışmacı kadrosunda yer alan Ersin Korkut kimdir? Ersin Korkut kaç yaşında?

ERSİN KORKUT KİMDİR?

Survivor 2020 yarışmacılarından Ersin Korkut 8 Kasım 1977 yılında Hakkari'de doğmuştur. Babası emekli, annesi ev hanımıdır. Teyzesinin oğlu olan sinemacı Yılmaz Erdoğan'ın desteğiyle oyunculuğa adımını atmıştır. İstanbul'a gelmeden önce Hakkâri'de taksi şoförlüğü yapmış ardından İstanbul'da bir pizzacıda bulaşıkçı olarak çalışmıştır. Kendi ayakları üzerinde durmak isteyen Ersin Korkut İstanbul'da hiçbir tanıdığını aramamış ancak bir gün, kuzeninin Merter'de bir pizzacıda çalıştığını duyan Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'u bulmuş ve Beşiktaş Kültür Merkezi'nde yanına, çalışması için çağırmıştır. 2000 yılında BKM'nin çeşitli birimlerinde görev almaya başladı. Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununun arka kadrosunda çalışırken, oyunda kendisi için uygun bir rol fark etti.

Oyunda oynamak isteyen Ersin Korkut'a, Yılmaz Erdoğan Bu işler o kadar kolay değil dese de ben kendime güveniyorum abi diyerek rolü kaptı. Daha sonra Cem Yılmaz ile birlikte reklamlarda rol almış; canlandırdığı rollerdeki ilginç şivesi ve rol aldığı reklamdaki "Doktor bu ne?" repliği ile tanınmıştır. BKM bünyesinde hazırlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı televizyon programındaki komik tiplemeleri ile beğeni toplamıştır. Şimdi ise Tv8 adlı kanalda oyunculuk yapmaktadır.