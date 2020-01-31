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Survivor 2020 yarışmacı kadrosunda yer alan kimdir? Uğur Pektaş kaç yaşında?

dizisinin unutulmaz oyuncularından olan son olarak Survivor 2020 yarışmacılarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada bulunacak olan isim vatandaşların gündemindeki yerini aldıktan sonra ünlü oyuncu ile ilgili tüm detayları bir araya derledik. Peki, Survivor 2020 yarışmacı kadrosunda yer alan Uğur Pektaş kimdir? Uğur Pektaş kaç yaşında ve nereli? İşte hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 31.1.2020 15:17 ABONE OL
Survivor 2020 yarışmacı kadrosunda yer alan Uğur Pektaş kimdir? Uğur Pektaş kaç yaşında?
Arka Sokaklar dizisinin unutulmaz oyuncularından olan Uğur Pektaş son olarak Survivor 2020 yarışmacılarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada bulunacak olan isim vatandaşların gündemindeki yerini aldıktan sonra ünlü oyuncu ile ilgili tüm detayları bir araya derledik. Peki, Survivor 2020 yarışmacı kadrosunda yer alan Uğur Pektaş kimdir? Uğur Pektaş kaç yaşında ve nereli? İşte hakkında merak edilenler…

UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?

Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Anne- babası 13 yaşındayken boşandı. Yoga, aikido ve tai chi sporları yaptı. Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü'nde okudu. Aynı zamanda Tur rehberliği yaptı, bir bira firmasının parti ekibinde organizatör olarak çalıştı. Ayrıca babasıyla ortak olduğu Otomobil tamiri ve bakım servisi dükkanı var.
2005 yılında Kanal D'de yayınlanan Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğuSurvivor Türkiyeyarışmasında birinci oldu. Sonrasında da oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisi ile büyük ses getirdi.
Arka Sokaklar dizisinin yönetmenliğini Orhan Oğuz yaptı, başrollerde iseZafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Uğur Pektaş, Alp Korkmaz, İlker İnanoğlu, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Çağla Kubat oynadı.

Uğur Pektaş'ın Hac organizasyonu yapan şirketi de vardır.

Uğur Pektaş, 19 Haziran 2008 tarihinde, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Gamze Özçelik ile evlendi. 30 Ocak 2010 tarihinde Murathan adında bir oğlu olmuştur. 26 Aralık 2011 tarihinde boşanmıştır.

Filmleri ve dizileri :
2005 - Düşler ve Gerçekler
2006 - Kuşdili
2006 – 2014 - Arka Sokaklar

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