ATV ekranlarında yayınlanacak olan Büyük Hazine filmi konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. Özellikle hafta sonları dinlenirken keyifli vakit geçirmenin hayalini kuran vatandaşlar bu akşam ATV ekranlarına kilitlenecek. Beyazperdedeki sürecinde dikkat çeken yapım aksiyon dolu sahneleriyle heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Peki, Büyük Hazine filmi konusu nedir? Büyük Hazine filmi oyuncuları kimler? İşte detaylar…

BÜYÜK HAZİNE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Benjamin Franklin Gates, üçüncü kuşak bir hazine avcısıdır. Hayatı boyunca, neredeyse kimsenin var olduğuna inanmadığı bir hazineyi aramıştır. Söz konusu hazine bir rivayete göre Kuzey Amerika'da bir yerlerdedir. Bu konu üzerinde derin çalışmalar yapan Benjamin, en sonunda kendisine gerekli olan hazine haritasının, Bağımsızlık Bildirgesinin, arkasında olduğunu keşfeder. Bu sırada kendisinin bir de Ian Howe adında rakibi vardır. Ondan önce o belgeyi çalarak ele geçirmek zorundadır. Bu müthiş soygun gerçekleşecekken ciddi anlamda yardıma gereksinimi söz konusudur. Filme en büyük lezzeti katan unsurlardan biri Oscarlı oyuncu Nicolas Cage'dir

BÜYÜK HAZİNE OYUNCULARI KİMLER?

Nicolas Cage, Justin Bartha, Diane Kruger

NICOLAS CAGE KİMDİR?

İtalyan asıllı Amerikalı oyuncu. Gerçek adı Nicholas Kim Coppola'dır. Dramadan romantik komediye, aksiyondan savaş filmlerine kadar birçok farklı türde oynamış olan aktör, Moonstruck'taki rolüyle en iyi erkek oyuncu oskarının da sahibi olmuştur. İzleyicinin Adaptation, 8 mm ve Snake Eyes gibi bağımsız yapımlarda da izleme fırsatı bulduğu Cage'in filmografisinde The Rock, Face/Offve Gone in Sixty Seconds gibi yüksek bütçeli aksiyon filmleri de vardır.

7 Ocak 1964'te Long Beach, California,Amerika'da dünyaya geldi. İtalyan asıllı babasıAugust Floyd Coppolayazar ve edebiyat profesörü, Alman asıllı annesi Joy Vogelsang ise koreograf ve balerindi. Kronik depresyon yaşayan annesi sürekli hayaller gördüğü ve dengesiz davrandığı gerekçesiyle Cage henüz 6 yaşındayken akıl hastanesine yatırıldı ve 1976'da anne babası boşandı. Ailesinde sanatla uğraşan ünlü isimler bulunan Nicolas, yönetmen Francis Ford Coppola'nın yeğeni ve Sofia Coppola'nın kuzeniydi. Aktörlük yapan Robert Carmine veJason Schwartzman'la da akraba olan Cage'in iki erkek kardeşi vardı: Daha sonra yönetmen olacak Christopher Coppola ve radyo yayıncılığı yapıcak olanMarc "The Cope" Coppola. Daha sonra vereceği bir röportajda ailesiyle ilgili olarak:

Kin ve hırsla dolu bir aile bizimkisi. Atalarım, İtalyan katiller ve soyguncular. Babam birlikte top oynayacağınız insanlardan değildi. O, daha çok birlikte 'Yurttaş Kane' izlenecek bir insandı. Her zaman onun heyecanlı bir insan olduğunu düşündüm... Sanırım bu, kalıtımsal bir şey.