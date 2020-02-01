Dün akşamın reyting sonuçları açıklandı mı? 31 Ocak Hercai, Babil, Arka Sokaklar reyting sonuçları birincisi hangi dizi?

Reyting sonuçları medya gündemini takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında ATV'de Hercai, Kanal D'de Arka Sokaklar ve Star TV ekranlarında yeni dizi Babil yer aldı. Buna göre "31 Ocak Reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. Günün dizileri ve filmleri total, ab ve abc1 sıralamada birinci olabilmek için yarıştı. Özellikle yayın hayatına yeni başlayan Babil dizisi reytingleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Geçen hafta Total'de ATV'nin sevilen dizisi Hercai zirveyi kaptı. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? 31 Ocak Babil, Arka Sokaklar, Hercai sıralamasında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 31 OCAK

Reyting sonuçları an be an takip ediliyor. Haberimizde, 31 Ocak Babil, Arka Sokaklar, Hercai sıralamalarına dair merak edilenler yer alıyor.