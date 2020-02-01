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Dün akşamın açıklandı mı? , , reyting sonuçları birincisi hangi dizi?

Ekranlara gelen dizi ve filmler birincisi olabilmek için adeta kıyasıya rekabet etti. Cuma akşamı yayınlanan diziler arasında 'de izlenme rekorları kıran , Kanal D'de uzun soluklu dizi , ve Star TV ekranlarının henüz yayın hayatının başında olan dizisi ekrana gelmişti. Medya gündemini yakından takip edenler '' Reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken Babil dizisi'nin sıralaması en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Total'de ATV'nin sevilen dizisi Hercai zirvedeki yerini koruyordu. Peki, 31 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? En çok hangi dizi izlendi? Babil, Arka Sokaklar, Hercai sıralamasında kim birinci oldu?

Giriş Tarihi: 1.2.2020 09:01 ABONE OL
Dün akşamın reyting sonuçları açıklandı mı? 31 Ocak Hercai, Babil, Arka Sokaklar reyting sonuçları birincisi hangi dizi?

medya gündemini takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında 'de , Kanal D'de ve Star TV ekranlarında yeni dizi yer aldı. Buna göre " Reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. Günün dizileri ve filmleri total, ab ve abc1 sıralamada birinci olabilmek için yarıştı. Özellikle yayın hayatına yeni başlayan Babil dizisi reytingleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Geçen hafta Total'de ATV'nin sevilen dizisi Hercai zirveyi kaptı. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? 31 Ocak Babil, Arka Sokaklar, Hercai sıralamasında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 31 OCAK

Reyting sonuçları an be an takip ediliyor. Haberimizde, 31 Ocak Babil, Arka Sokaklar, Hercai sıralamalarına dair merak edilenler yer alıyor.

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Dün akşamın reyting sonuçları açıklandı mı? 31 Ocak Hercai, Babil, Arka Sokaklar reyting sonuçları birincisi hangi dizi?
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