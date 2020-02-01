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30. son bölüm tamamı ATV ile tamamı izle! Hercai 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Cuma akşamlarının sevilen dizisi 30. bölümü ile ATV ekranlarında seyircisi ile buluştu. Hercai 30. son bölüm, diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için haberimizde! Yeni bölümde, Filipos babasının vasiyetini gerçekleştirmek için geldiği Aslanbey konağında Dilşah'ın yüzüğünü yaptıran kişinin Hazar Şadoğlu olduğunu açıklar ve olanlar için Azize Aslanbey'i hedef gösterir. Azize hazırlıksız yakalandığı bu durumun içinden çıkmak ve Miran'ı yeniden kendine inandırmak için zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Peki, Hercai 30. son bölüm tek parça ATV ile yayınlandı mı? Haberimizden, Hercai 31. yeni bölüm fragmanı ile ilgili bilgileri öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 1.2.2020 08:25 Güncelleme Tarihi: 1.2.2020 08:25 ABONE OL
Hercai 30. son bölüm tamamı ATV ile tamamı izle! Hercai 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Nefes kesen hikayesi ve duygu yüklü sahneleri ile , Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Sevilen dizi 30. yeni bölümü ile ATV'de seyircisi ile buluştu. Yeni bölümde, anne ve babasının geçmişiyle ilgili herkesin kendi bildiği gerçeği anlatması üzerine Miran'ın intikam konusunda iyice kafası karışır. Bunca yıl inandıklarının yalan olmasını kabullenmek istemeyen Miran, annesinin yazdığı mektubun Hazar tarafından bir tokat gibi yüzüne çarpılmasıyla hayatının en acı gerçeklerinden birisiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır. Haberimizden, 'Hercai 30. son bölümü ATV ile izle' başlığı hakkında bilgi edinebilir; Hercai 31. yeni bölüm fragmanı yayınlanıp yayınlamadığını hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

HERCAİ 30. SON BÖLÜM TAMAMI ATV İLE İZLE!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai 30. son bölümü yayınlandı. Diziyi kesintisiz ve tek parça olarak bu bağlantıya tıklayarak izleyebilirsiniz.

HERCAİ 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

İşte, detaylar;

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Hercai 30. son bölüm tamamı ATV ile tamamı izle! Hercai 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
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