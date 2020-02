Hızlı ve Öfkeli 9 (Fast and Furious 9) ilk fragman geldi! Hızlı ve Öfkeli ne zaman vizyona girecek?

Başrollerinde efsane isim Vin Diesel'in bulunduğu yapım tanıtım filmi ile nefesleri kesti. Serinin dokuzuncu filmi olarak vizyona gireceği bilinen ve binlerce kişinin heyecanla beklediği Fast and Furious 9 fragmanı yapım şirketi tarafından hayranları ile paylaşıldı. 2006 yılında çıkan filmde öldüğü düşünülen Han'ın ise tanıtım videosunda görüntülenmesi adeta tüm filmseverleri şoka uğratırken Jakob tüm aileyi yok etmek için harekete geçecek. Vizyona gireceği tarih için geri sayım başlayan yapımın fragmanı ve tüm detayları araştırılmaya başlandı. İşte Hızlı ve Öfkeli 9 (Fast and Furious 9) fragmanı ve , Hızlı ve Öfkeli 9 (Fast and Furious) vizyon tarihi…

FAST AND FURIOUS (HIZLI VE ÖFKELİ 9) FRAGMANI YAYINDA!

Daniel Casey ve Chris Morgan'ın senaryosunu kaleme aldığı Hızlı ve Öfkeli 9'da; Vin Diesel,Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Lucas Black, Ludacris, John Cena, Charlize Theron ve Nathalie Emmanuel filmdeki oyuncuları arasında yer alıyor.

İşte diğer detaylar ve serinin dokuzuncu filminin tanıtımı…