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9 ( 9) ilk fragman geldi! Hızlı ve Öfkeli ne zaman vizyona girecek?

9 ( 9) filmi için heyecan dorukta! Serinin dokuzuncu filmi için milyonlarca kişi yayınlanacak olan fragmanı beklerken ilk gösterim tarihi ile birlikte tanıtım videosu da yapım şirketi tarafından yayınlandı. Han'ın geri dönüşü ile adeta nefes kesecek yapımın tanıtımındaki görüntüler bile izleyicilerinin nefeslerini kesmeye yetti. Dünyaca ünlü aktör ,, Jordana Brewster gibi efsane isimlerin yer aldığı yapım Mayıs ayında beyaz perdeye yansıyacak. Peki, Hızlı ve Öfkeli 9 (Fast and Furious 9) fragmanı yayınlandı mı? Hızlı ve Öfkeli (Fast and Furious) ne zaman vizyona girecek? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 1.2.2020 14:39 ABONE OL
Hızlı ve Öfkeli 9 Fast and Furious 9 ilk fragman geldi! Hızlı ve Öfkeli ne zaman vizyona girecek?

Başrollerinde efsane isim 'in bulunduğu yapım tanıtım filmi ile nefesleri kesti. Serinin dokuzuncu filmi olarak vizyona gireceği bilinen ve binlerce kişinin heyecanla beklediği 9 fragmanı yapım şirketi tarafından hayranları ile paylaşıldı. 2006 yılında çıkan filmde öldüğü düşünülen Han'ın ise tanıtım videosunda görüntülenmesi adeta tüm filmseverleri şoka uğratırken Jakob tüm aileyi yok etmek için harekete geçecek. Vizyona gireceği tarih için geri sayım başlayan yapımın fragmanı ve tüm detayları araştırılmaya başlandı. İşte 9 (Fast and Furious 9) fragmanı ve , Hızlı ve Öfkeli 9 (Fast and Furious) vizyon tarihi…

FAST AND FURIOUS (HIZLI VE ÖFKELİ 9) FRAGMANI YAYINDA!

Daniel Casey ve Chris Morgan'ın senaryosunu kaleme aldığı Hızlı ve Öfkeli 9'da; Vin Diesel,, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Lucas Black, Ludacris, John Cena, Charlize Theron ve Nathalie Emmanuel filmdeki oyuncuları arasında yer alıyor.

İşte diğer detaylar ve serinin dokuzuncu filminin tanıtımı…

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Hızlı ve Öfkeli 9 (Fast and Furious 9) ilk fragman geldi! Hızlı ve Öfkeli ne zaman vizyona girecek?
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