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Son dakika: 'ın Survivor'da katılacağı açıklandı! Instagram'dan açıkladı ( kaç yaşında nereli?)

'nın Instagram adresinden açıkladığı son dakika bilgisine göre daha önce Bursaspor, Galatasaray, Balıkesirspor, Giresunspor takımlarında oynayan , yarışmasına katılacak. Hem Twitter'da hem de arama motoru Google'da Sercan Yıldırım'ın adı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. , kaç yaşında? 2020 ? İşte belli olan yarışmacılar...

Giriş Tarihi: 1.2.2020 13:46 Güncelleme Tarihi: 1.2.2020 13:52 ABONE OL
Son dakika: Sercan Yıldırım'ın Survivor'da katılacağı açıklandı! Acun Ilıcalı Instagram'dan açıkladı Sercan Yıldırım kimdir kaç yaşında nereli?

Ekranların fenomen yarışması Survivor'da yeni yarışmacılar belli oluyor. Ersin Korkut, Uğur Pektaş, Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'dan sonra Acun Ilıcalı sürprizini Instagram'dan açıkladı. Bursaspor altyapısında yetişen Galatasaray'a transfer olan Sercan Yıldırım, Survivor'a katılacak. Sercan Yıldırım daha önce A Milli takımımızın formasını da giymiş ve gol atma başarısı göstermişti. Survivor 2020 ne zaman başlıyor? İşte detayları...

SERCAN YILDIRIM KİMDİR? HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Sercan Yıldırım 5 Nisan 1990'da Bursa'da doğdu. 1.82 boyundaki Sercan futbol hayatına da Bursaspor'da başladı. Bursaspor'un tarihteki ilk şampiyonluğunun önemli mimarlarından olan Sercan, daha sonra Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'da tutunamayan Yıldırım daha sonra Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor ve son olarak Fatih Karagümrük formaları giydi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor 2020'de Sercan Yıldırım'ın da olacağını açıkladı.

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Son dakika: Sercan Yıldırım'ın Survivor'da katılacağı açıklandı! Acun Ilıcalı Instagram'dan açıkladı (Sercan Yıldırım kimdir kaç yaşında nereli?)
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