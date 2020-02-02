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1 Şubat sonuçları açıklandı mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk, sonuçlarında kim birinci oldu?

Televizyon ekranlarında yayınlanan dizi ve filmler sonuçlarında birinci olabilmek için kıyasıya yarıştı. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında ATV’de Kim Milyoner Olmak İster, Fox TV’de Zümrüdüanka, Show TV’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümleriyle ekrana geldi. Her gün bir önceki günün sıralaması açıklanırken Kuzey Yıldızı İlk Aşk ve Zümrüdüanka reytingleri oldukça sık merak ediliyor. Medya gündemini yakından takip edenler ‘’ açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt arıyor. Geçen haftaki sıralamada Total’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk zirveye yerleşmişti. Peki sonuçları açıklandı mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk, sıralamasında kim birinci oldu? İşte en çok izlenen dizi ve filmler…

Giriş Tarihi: 2.2.2020 10:51 Güncelleme Tarihi: 2.2.2020 10:52 ABONE OL
1 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Zümrüdüanka reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

sonuçları güncel olarak takip ediliyor. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dün akşam Show TV'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Fox TV'de Zümdüanka dizileri yayınlandı. Dizilerin sıkı takipçileri '' 1 Şubat ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Cumartesi akşamı ekrana gelen dizi ve filmler arasında en çok Kuzey Yıldızı İlk Aşk ve Zümrüdüanka reytingleri merak ediliyor. Peki sonuçları açıklandı mı? En çok hangi dizi izlnedi? Kuzey Yıldızı İlk Aşk, sonuçlarında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 1 ŞUBAT

Reyting sonuçları anbean takip ediliyor. Haberimizde, 1 Şubat Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Zümrüdüanka reyting sonuçları sıralamasına erişebilirsiniz.

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1 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Zümrüdüanka reyting sonuçlarında kim birinci oldu?
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