1 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Zümrüdüanka reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Reyting sonuçları güncel olarak takip ediliyor. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dün akşam Show TV'de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Fox TV'de Zümdüanka dizileri yayınlandı. Dizilerin sıkı takipçileri '' 1 Şubat reyting sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Cumartesi akşamı ekrana gelen dizi ve filmler arasında en çok Kuzey Yıldızı İlk Aşk ve Zümrüdüanka reytingleri merak ediliyor. Peki 1 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? En çok hangi dizi izlnedi? Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Zümrüdüanka reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 1 ŞUBAT

Reyting sonuçları anbean takip ediliyor. Haberimizde, 1 Şubat Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Zümrüdüanka reyting sonuçları sıralamasına erişebilirsiniz.