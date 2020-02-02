2 Şubat Bugün TV’de ne var? İşte Kanal D, ATV, TRT1, Show TV, Star TV kanalların yayın akışları!

Bu akşam ekrana gelecek olan dizi ve filmlerin yayın akışları belli oldu. Hafta sonunu evde geçirmek isteyenler tv yayın akışını merak ediyor. Medya gündemini yakından takip edenler'' Bugün TV'de ne var?'' sorusuna yanıt arıyor. Bu akşam ATV'de Şirinler: Kayıp Köy, TRT1'de Şampiyon, Star TV'de Güvercin dizisi ve Geniş Aile Her Türlü 2 filmi yayınlanacak. Heyecan dolu diziler yeni bölümleriyle ekrana gelirken, komedi filmleri kanalların yayın akışlarına yerini aldı. Peki Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1'de bugün ne var? 2 Şubat 2020 bugün TV'de ne var? İşte kanalların TV yayın akışları!