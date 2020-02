Aslı Bekiroğlu Twitter'da TT oldu! Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi Can Koçkan kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Bugün Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Can Koçkan'ın isimleri hem Twitter'daki TT listesine hem de Google Trend listesine girdi. Bu aşamada Can Koçkan kimdir, sorusu en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Can Koçman, Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi ve DJ geçmişiyle biliniyor. Can Koçkan ile Aslı Bekiroğlu 8 aydır birlikte..

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Aslında Aslı Bekiroğlu'yu sosyal medya kullanıcıları Vine adlı video yükleme programından tanıyor. Vine'a yüklediği komik videolar sayesinde hatrı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşan ve sosyal medya fenomeni olan Bekiroğlu, kariyerine oyuncu olarak devam etme kararı aldı. Vine'dan sonra reklam çekimlerinde de Aslı Bekiroğlu'nu görmüş olduk.