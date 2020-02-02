Geniş Aile Her Türlü 2 konusu ne oyuncuları kim? Geniş Aile Her Türlü 2 filmi nerede çekildi?

Bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Geniş Aile Her Türlü 2 filmi oyuncuları ve konusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bir dönemin en çok izlenen yapımlarından olan yönetmenliğini Ömer Uğur'un yönettiği yapımın başrollerinde ise ünlü oyuncu Ufuk Özkan ve Özge Ulusoy gibi isimler yer alıyor. 2016 yılında vizyona giren film ile ilgili olarak Geniş Aile Her Türlü 2 konusu nedir, oyuncuları kimler şeklinde araştırmalar devam ediyor. Peki, Geniş Aile Her Türlü 2 filmi nerede çekildi? Konusu ve oyuncuları gibi tüm detaylar haberimizde!

GENİŞ AİLE HER TÜRLÜ 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Cevahir'in 'taklaları' hız kesmeden devam ediyor. Yeni maceralarında Zekai kafayı çalıştırır ve kumarhanelerdeki rulet çarkını kontrol edebilen bir saat düzeneği tasarlar. Fakat Cevahir gene aceleci davranır ve düzenek henüz düzgün işlemezken, ekibi kumar masasına oturtur ve sonuç tabii ki hüsran; paralar başkasının cebine girer!

Bunun üzerine Paçacı lakaplı Korsan kumarhane kralı ve "duygusal katil" Pırıl'ı rehin alır. Ya Paçacı'nın zararı karşılanacaktır ya da Pırıl bunu hayatıyla ödeyecektir! Ekibin tek çaresi kumarın yasal ve yaygın olduğu Yavruvatan Kıbrıs'a uçarak, düzenek ile parayı burada kazanmaktır! Koyu Bilal onları Kıbrıs'ta karşılar; komisyon pazarlığı yaparak plana dahil olur. Kafadarlar parayı kazanıp, Pırıl'ı katil Paçacı'nın elinden kurtarabilecekler midir?

GENİŞ AİLE 2 HER TÜRLÜ NEREDE ÇEKİLDİ?

Geniş Aile Her Türlü filminin çekimleri Kıbrıs'ta yapılmıştır.

GENİŞ AİLE 2 HER TÜRLÜ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Geniş Aile 2: Her Türlü filminin başrollerinde Ufuk Özkan, Fırat Tanış, Bülent Çolak, Ahmet Sarsılmaz, Şinasi Yurtsever, Özge Ulusoy, Gizem Akman ve Bora Akkaş yer alıyor.