Güvercin 8.bölüm fragmanı yayında! Güvercin dizisi yeni bölümde Kenan yurt dışına gidecek mi?

Güvercin 8.bölümü bu akşam ekrana gelecek. Gerek oyuncu kadrosu gerekse konusuyla dikkat çeken dizinin yeni bölüm fragmanında bomba gelişmeler yaşanacak. Medya gündemini takip edenler '' Güvercin yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde Yurt dışına gitmek için harekete geçen Kenan, Zülüf'ten de bir istekte bulunacak. Zülüf içi parçalanarak eve dönerken Kenan'ın yaşadıklarını öğrenip onun neden her şeyi geride bırakıp gitmek istediğini anlar. Peki Güvercin yeni bölümde neler oluyor? İşte Güvercin 8.bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!

GÜVERCİN 8.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Kenan süt annesi bildiği İsmihan'ın gerçek annesi olduğunu, Kevsa'nınsa kendisini hiçbir zaman sevmediğini öğrenmiştir. Bütün yaşamının bir yalan olduğunu öğrenen Kenan, artık hayatını başka bir yerde sürdürmeye karar vermiştir. Kenan Zülüf'ten kendisiyle birlikte gelmesini istemiş, ama Zülüf evliliklerinin bir töre evliliği olduğunu, ailesini geride bırakıp gelemeyeceğini söyleyerek onun teklifini reddetmiştir.

Güvercin 8. Bölüm (2 Şubat 2020 Pazar) son fragmanı yayınlandı izle!

Kenan bütün bu duygularla İstanbul'a, oradan da yurt dışına gitmek üzere yola koyulur. Zülüf içi parçalanarak eve dönerken Kenan'ın yaşadıklarını öğrenip onun neden her şeyi geride bırakıp gitmek istediğini anlar. İsmihan hakkında öğrendiği başka bir gerçekle, Zülüf'ün üzerine büyük bir sorumluluk binecek ve önemli bir karar vermek zorunda kalacaktır. Kenan'ın gidişiyle Kevsa yıllardır beklediği ve istediği hayale nihayet ulaşmış, giderken de bütün işleri Ökkeş'in üzerine bıraktığını öğrenmiş ve rahatlamıştır. Ancak şimdi, Ökkeş'i bir pavyon kadını olan Nimet'ten uzaklaştırmak, artık ittifak halinde olmadığı Celil'den gelecek tehditleri savuşturmak gibi dertlerle uğraşmak zorundadır.

GÜVERCİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kenan, hayatıyla ilgili büyük bir gerçekle yüzleşir.

Bedir'in ailesi altınların evden çıkmasıyla darmadağın olmuş; Müslüm ve Nefise de evi terk etmiştir. Kasım, yaşadığı vicdan azabıyla Zülüf'e gerçekleri söylemeye kararlıdır. Kenan'sa peşine düştüğü adamdan, bu işin içinde kimin olduğu bilgisini öğrenir ve Zülüf'e bunu söyleyip söylememenin ikileminde kalır