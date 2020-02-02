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? konusu ne, oyuncuları kimler?

günün en çok araştırılan yapıtları arasında yer alıyor. Başrol oyuncuları arasında ve 'i yer aldığı film, bu akşam televizyonda yayınlanacak. Bu doğrultuda, ve oyuncuları hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Peki, , konusu ne ve oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 2.2.2020 21:08 ABONE OL
Postacı nerede çekildi? Postacı filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Kemal Sunal ve Fatma Girik'in başrollerinde yer aldığı Postacı filmi, bu akşam izleyicisi ile buluşacak. 1984 yılında gösterime filmin yönetmen koltuğunda Memduh Ün otururken senaristliğini Umur Bugay yapıyor. Habrimizden Postacı filminin çekildiği yer, konusu ve oyuncuları hakkındaki bilgilere ulaşabilirsiniz.

POSTACI KONUSU

Sevtap ve mahallede görevli posta dağıtıcısı Adem birbirlerine sevdalıdır. Sevtap 30 yaşına kadar bekar kaldığı ve onu kimse beğenmediği için halen kızdır ve Adem'e kalmıştır. Fakat bu aşka karşı çıkan biri vardır; Sevtap'ın ağabeyi Latif. Latif Alman kültürü ile yetişmiş ancak tam anlamıyla hanzo olarak tabir edilebilecek biridir. Bir gün Sevtap ve Adem, Sevtap'ın babasına olayı kabul ettirebilmek içini onun ağzından bir telgraf çekerler. Bu telgraftan sonra düğün hazırlıklarına başlanır. Fakat bu esnada ağabey Latif Almanya'dan Türkiye'ye kesin dönüş yapar ve ikilinin foyası ortaya çıkar. Latif, Adem'i vurmak pahasına bu işe karşı çıkar. Daha sonra hiç gönlü olmasa da bu evliliği kabullenir ve Adem'in her istediğini yerine getirir.

POSTACI NEREDE ÇEKİLDİ?

Başrollerinde Kemal Sunal ve Fatma Girik'in yer aldığı Postacı filmi Beşiktaş'ta çekildi.

POSTACI FİLMİ OYUNCULARI

  • Kemal Sunal - Adem
  • Fatma Girik - Sevtap
  • Erdal Özyağcılar - Latif
  • Ulvi Alacakaptan
  • İhsan Yüce - Sevtap'ın babası
  • Nezahat Tanyeri
  • Gülümser Gülhan
  • Necdet Yakın
  • Cevdet Arıkan
  • Ali Karagöz
  • Tuncer Sevi
  • Ahmet Açan
  • Jale Efecik
  • Can Kolukısa
  • Orkide Erdem
  • Sabahat Işık
  • Nezih Tunar
  • Nubar Terziyan

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