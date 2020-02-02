Şampiyon 19.bölüm fragmanı izle! Şampiyon yeni bölümde neler oluyor? Derviş Aladağlı öldü mü?

Şampiyon 19.bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. TRT1 dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluşurken son bölümde yaşananlar merak ediliyor. Medya gündemini yakından takip edenler '' Şampiyon yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Geçen haftaki son bölümde heyecan dolu sahneler yer alırken, yeni bölümde Kerem'in maçı büyük ses getiriyor. Tansel ona yeni maç ayarlamaya çalışırken ummadığı bir teklif geliyor. Peki Şampiyon yeni bölümde neler oluyor? Derviş Aladağlı öldü mü? Şampiyon 19.bölüm fragmanı izle!

ŞAMPİYON 19.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Elisa Elif, Fırat'ın sayesinde onu kaçırmak isteyen kar maskeli adamların elinden kurtulmuştur. Onu kimin kaçırtmak isteyeceği konusunda bir fikirleri yoktur. Bu arada Suna, Elif'e güvenmemekte ve gizlediği bir şeyler olduğunu düşünmektedir. Bu düşüncesini Fırat'a söyler.

Şampiyon 19. Bölüm (2 Şubat 2020 Pazar) Kafkas, önüne geleni böyle indirdi!

Mücella olanlardan pişmandır. Serhat ile konuşur. Ancak Serhat bu kez kararlıdır. Boşanma kararından vazgeçmez.

Kerem'in maçı büyük ses getirmiştir. Tansel ona yeni maç ayarlamaya çalışırken ummadığı bir teklif gelir.

Zafer Şahin'in artık boks yapamayacağını ona nasıl söyleyeceğini bilememektedir. Bu yüzden Fırat Şahin ile konuşur. Şahin yıkılmıştır.

Derviş Aladağlı'nın hapishanede öldüğü haberi gelmiştir. Herkes şoktadır.

Zafer, Fırat'a yeni bir maç ayarlamaya çalışmaktadır. Ancak hiçbir organizasyon olumlu cevap vermez. O sırada hiç ummadık birinden maç teklifi gelir.

Kar maskeli adamlar pes etmemiştir ve Elisa Elif'in yalnız anını kollayıp onu kaçırırlar. Fakat Elif bir fırsat bulup olduğu yerin konumunu Fırat'a göndermeyi başarır.

ŞAMPİYON SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Derviş ve adamları Güneş'i kaçırırlar. Fırat onlara yetişemez. Serhat yeğenine sahip çıkamadığı için çok üzgündür. Fırat ile Zafer, Güneş'i kaçıran Derviş'in peşine düşerler. Yaman hocanın arkadaşı komiser Zafer ve ekibi hemen Güneş'i bulmak için harekete geçer.

Mücella'nın Güneş'in yerini söylediğini öğrenen herkes şoktadır. Serhat bu kez ipleri koparır.

Suna olanları duyunca Tansel'den Derviş'in yerini bulmasını ister. Tansel Derviş'in yerini bulacaktır. Ancak karşılığında tek bir şey ister. Suna'nın kendisine geri dönmesidir. Diğer yandan Elisa'da Derviş'in adamı Rüzgar'ı arayıp yerlerini söylemesini ister. Fırat ve Elisa Güneş'i almaya giderler. Ancak bu hiç kolay olmayacaktır. Öte yandan polis de Derviş'in yerini tespit etmiştir. Kapana kısılan Derviş Güneş'i de alıp helikopter ile Bulgaristan'a kaçmayı planlar.