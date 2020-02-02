Şirinler: Kayıp Köy filmi konusu ne? Şirinler filmi kimler tarafından seslendirildi?

2017 ABD yapımı fantastik macera türündeki animasyon filmi Şirinler: Kayıp Köy bu akşam televizyon ekranından izleyici ile buluşacak. ATV'de yayınlanacak filmin konusunun yanı sıra karakterlerin kim tarafından seslendirdiği de merak ediliyor. Şirinler: Kayıp Köy filmini kim seslendiriyor sorusu arama motorlarında araştırılıyor. İşte Şirinler filmi konusu ve kimler tarafından seslendirildiği…
Şirinler'in yeni macerasında ekip yine bir görev uğruna yollara koyulur. Gizemli bir harita ortaya çıkar ve gizli bir köyün yerini işaret eder. Bunun üzerine bu köyün güvenliği artık Şirinler'in ellerindedir. Şirine, Gözlüklü Şirin, Sakar Şirin ve Güçlü Şirin gizemli ormanda yolculuk ederek bu köyü keşfetmeye karar verirler. Ancak kötü kalpli Gargamel'in de bu haritadan haberi olur ve o da bu gizemli köyün peşine düşer. Artık bu köyü Gargamel'den önce bulmak Şirinler'in en büyük görevi haline gelir. Bu yolda Şirinler tarihinin en büyük gizemini de çözeceklerdir...
Aysun Topar
Rolü : Şirine
Özden Ayyıldız
Rolü : Şirin Ana
Engin Alkan
Rolü : Şirin Baba
Hakan Vanlı
Rolü : Gargamel
Fatih Özacun
Rolü : Güçlü Şirin
Harun Can
Rolü : Gözlüklü Şirin
Ayça Koptur
Rolü : Şirin Fırtına