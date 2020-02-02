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filmi konusu ne? Yarından Sonra filmi oyuncuları kimler?

filmi bu akşam ATV'de ekranlara gelecek. Küresel ısınma ve doğurabileceği sonuçları anlatan film, 2004 yılında vizyona girdi. Yarından Sonra filmi başrol oyuncuları arasında Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal ve Emmy Rossum gibi isimler bulunuyor. Haberimizden, ve oyuncuları gibi birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 2.2.2020 21:23 ABONE OL
Yarından Sonra filmi konusu ne? Yarından Sonra filmi oyuncuları kimler?

Küresel ısınmanın doğurabileceği sonuçların anlatıldığı Yarından Sonra filmi, ATV'de izleyicisi ile buluşacak. Aksiyon, macera ve bilim/kurgu türündeki filmin konusu oldukça ilgi çekici olmakla beraber, başrol oyuncuları arasında da Hollywood'un ünlü isimleri bulunuyor. İşte, Yarından Sonra filmi konusu ve oyuncuları hakkındaki bilgiler...

YARINDAN SONRA KONUSU

Film, Küresel Isınma ve doğurabileceği sonuçları anlatmaktadır. İklim bilimci Jack Hall (Dennis Quaid), kutuplarda araştırma yaparken, buz katmanın kırıldığına şahit olur. Bunun nedeninin ise küresel ısınma olduğunu düşünmektedir. Dünya, bir buzul çağına girmek ve bunun sonucunda köklü bir değişikliğe uğramak üzeredir. Jack, uluslararası küresel ısınma konferansında bu konuyu dile getirmiş ama istediği etkiyi yaratamamıştır. Jack'e göre, Dünya'nın iklim dengesi Kuzey Atlantik'teki akışa göre düzenlenmektedir. Kutuplarda küresel ısınma yüzünden eriyen buz dağlarından gelen soğuk sular Kuzey Atlantik'teki bu dengeyi bozuyor ve sonuçta yazın karın yağması, kışın çiçek açması gibi tuhaflıklarla karşılaşılıyor.

New York sular altında kalmış ve birkaç saat içerisinde ani ısı düşüklüğü meydana gelecektir. Bunun farkında olan Jack Hall, oğlunu kurtarmak için yollara düşer. Filmde görsel-efektlerle hazırlanmış olan New York'un su altında kalması, Jack'in Özgürlük Heykeli'nin yanından yürümesi, kraliyet ailesini kurtarmaya giden helikopterlerin yakıtlarının aniden donması gibi sahneler izleyenleri oldukça etkilemiştir.

YARINDAN SONRA FİLMİ OYUNCULARI

  • Dennis Quaid
  • Jake Gyllenhaal
  • Emmy Rossum
  • Sela Ward
  • Ian Holm
  • Jay O. Sanders
  • Kenneth Welsh

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Yarından Sonra filmi konusu ne? Yarından Sonra filmi oyuncuları kimler?
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