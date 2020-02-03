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2 Şubat sonuçları açıklandı mı? , reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

Pazar akşamı ekrana gelen diziler ve filmler sonuçlarında birinci olmak için yarıştı. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında TRT1’de , Star TV’de , ATV’de Şirinler Kayıp Köy, Show TV’de Neşeli Günler, Fox TV’de yer aldı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken bu hafta Güvercin ve Savaşçı dizisinin reyting sıralaması merak ediliyor. Geçen hafta Total'de 1. sırada FOX TV'de yayınlanan "Savaşçı" dizisi, 3.sırada Show TV'de yayınlanan "Yabancı" isimli sinema filmi yer almıştı. Dün akşam öne çıkan dizi ve filmlerin reyting sıralaması güncel olarak açıklanıyor. Peki 2 Şubat 2020 açıklandı mı? Güvercin, Şampiyon reyting sıralamasında kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi?

Giriş Tarihi: 3.2.2020 09:46 ABONE OL
2 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Güvercin, Şampiyon reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aranıyor. Pazar akşamı ekrana gelen yapımlar arasında TRT1'de , Star TV'de , ATV'de Şirinler Kayıp Köy, Show TV'de Neşeli Günler, Fox TV'de yer aldı. Medya gündemini yakından takip edenler özellikle Fox TV'de yayınlanan Savaşçı reytinglerini geçecek mi merak ediyor. Televizyon kanallarının kıyasıya yarıştığı bir reyting sıralaması yine araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Her gün gerçekleştirilen ölçümlerde ilk sıralara yerleşmek çok önemli. Peki 2 Şubat 2020 açıklandı mı? En çok hangi dizi izlendi? Güvercin, Şampiyon reyting sıralamasında birinci kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2 ŞUBAT 2020

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. Haberimizde, 2 Şubat Güvercin, Şampiyon reyting sonuçlarına dair merak edilenlere bakabilirsiniz.

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2 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Güvercin, Şampiyon reyting sonuçlarında birinci kim oldu?
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