2 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Güvercin, Şampiyon reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aranıyor. Pazar akşamı ekrana gelen yapımlar arasında TRT1'de Şampiyon, Star TV'de Güvercin, ATV'de Şirinler Kayıp Köy, Show TV'de Neşeli Günler, Fox TV'de Savaşçı yer aldı. Medya gündemini yakından takip edenler özellikle Fox TV'de yayınlanan Savaşçı reytinglerini geçecek mi merak ediyor. Televizyon kanallarının kıyasıya yarıştığı bir reyting sıralaması yine araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Her gün gerçekleştirilen ölçümlerde ilk sıralara yerleşmek çok önemli. Peki 2 Şubat 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? En çok hangi dizi izlendi? Güvercin, Şampiyon reyting sıralamasında birinci kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2 ŞUBAT 2020

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. Haberimizde, 2 Şubat Güvercin, Şampiyon reyting sonuçlarına dair merak edilenlere bakabilirsiniz.