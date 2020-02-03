3 Şubat TV’de bugün ne var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT1 kanalların dizi ve film tv yayın akışları!

Televizyon ekranlarında gelen dizi ve filmlerin yayın akışları merak ediliyor. Pazartesi akşamını evde geçirmek isteyenler '' 3 Şubat Bugün TV'de ne var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu akşam TRT1'de Vuslat dizisi, Star TV'de Sefirin Kızı, Kanal D'de Zalim İstanbul ekrana gelecek. Bazı kanallarda dizilerin yeni bölümleri yer alırken bazı kanallarda ise tv'de ilk kez yayınlanacak filmler izleyicisiyle buluşacak. Evde keyif yapıp dizi ve film izlemek isteyenler tv yayın akışlarına bakıyor. Peki 3 Şubat 2020 Show TV, Star TV, TRT1, Kanal D'de bugün neler var? İşte Kanal D, Show TV, Star TV, TRT1, ATV tüm kanalların TV yayın akışları!