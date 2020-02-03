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4.bölüm fragmanı yayınlandı! ?

ekranlarının sevilen dizisi 4.bölüm fragmanı yayınlandı. Ekran hayatına yeni başlamasına rağmen yayınlandığı ilk günden itibaren oldukça sevilen dizi hayranları ile buluşmayı bekliyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizide; Aslı Enver, , , gibi isimler başrolerde yer alırken konusu ile de sürükleyici olması heyecanı iki katına çıkartıyor. Dizinin son bölümünde Deniz için zaman azalırken İrfan ve Egemen ponzi sistemine para çekmek için yeni bir maceraya atılmıştı. Yıllar sonra karşısına çıkan İlay ile sarsılan İrfan'ın ise ne yapacağı merak konusu olacak. Eda ise evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını fark etmiş ve harekete geçmişti. Peki; ? Merakla beklenen fragmanı yayınlandı!

Giriş Tarihi: 4.2.2020 02:13 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 02:13 ABONE OL
Babil 4.bölüm fragmanı yayınlandı! Babil yeni bölümde neler olacak?

Ekran hayatına yeni başlamasına rağmen oldukça sevilen dizi Babil yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran dizi adından söz ettirmeyi başarıyor. Dizinin son bölümünün ardından hayranları Babil 4.bölüm fragmanı şeklinde araştırmalar yapmış, Cuma gününün gelmesini sabırsızlıkla beklemeye başlamışlardı. Heyecan, aksiyon ve merakın hız kesmediği dizi Babil 4.bölümde neler olacak? İşte detaylar!

BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tehlikeli oyun başladı!

Deniz için zaman azalırken İrfan ve Egemen ponzi sistemine para çekmek için yeni bir maceraya atılıyor. İrfan, yıllar sonra karşısına çıkan büyük aşkı İlay'la sarsılırken, Eda evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını fark ediyor.

Ayşe, Süleyman'la ne işi olduğunu anlamadığı İrfan'ın gizemini çözmeye çalışırken, Hakan da Ayşe'yi kıskacına alıyor. İlay'ın hırsı ve Eda'nın şüphesi işleri daha da karmaşık hale getiriyor.

BABİL 4.BÖLÜM FRAGMAN

Babil 4. bölüm fragmanı yayınlandı

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Babil 4.bölüm fragmanı yayınlandı! Babil yeni bölümde neler olacak?
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