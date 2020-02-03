Babil 4.bölüm fragmanı yayınlandı! Babil yeni bölümde neler olacak?

Ekran hayatına yeni başlamasına rağmen oldukça sevilen dizi Babil yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran dizi adından söz ettirmeyi başarıyor. Dizinin son bölümünün ardından hayranları Babil 4.bölüm fragmanı şeklinde araştırmalar yapmış, Cuma gününün gelmesini sabırsızlıkla beklemeye başlamışlardı. Heyecan, aksiyon ve merakın hız kesmediği dizi Babil 4.bölümde neler olacak? İşte detaylar!

BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tehlikeli oyun başladı!

Deniz için zaman azalırken İrfan ve Egemen ponzi sistemine para çekmek için yeni bir maceraya atılıyor. İrfan, yıllar sonra karşısına çıkan büyük aşkı İlay'la sarsılırken, Eda evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını fark ediyor.

Ayşe, Süleyman'la ne işi olduğunu anlamadığı İrfan'ın gizemini çözmeye çalışırken, Hakan da Ayşe'yi kıskacına alıyor. İlay'ın hırsı ve Eda'nın şüphesi işleri daha da karmaşık hale getiriyor.

BABİL 4.BÖLÜM FRAGMAN

Babil 4. bölüm fragmanı yayınlandı