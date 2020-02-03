Haberler
>
Medya Haberleri
>
Çalıştığı şirketi yaklaşık 5 milyon dolar dolandıran ABD'li Kevin Lee Co bunun 1 milyon dolarını hangi bilgisayar oyununa harcamıştır?
Çalıştığı şirketi yaklaşık 5 milyon dolar dolandıran ABD'li Kevin Lee Co bunun 1 milyon dolarını hangi bilgisayar oyununa harcamıştır?
Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve " Çalıştığı şirketi yaklaşık 5 milyon dolar dolandıran ABD'li Kevin Lee Co bunun 1 milyon dolarını hangi bilgisayar oyununa harcamıştır?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Çalıştığı şirketi yaklaşık 5 milyon dolar dolandıran ABD'li Kevin Lee Co bunun 1 milyon dolarını hangi bilgisayar oyununa harcamıştır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 3.2.2020 21:18Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 21:18ABONE OL
Çalıştığı şirketi yaklaşık 5 milyon dolar dolandıran ABD'li Kevin Lee Co bunun 1 milyon dolarını hangi bilgisayar oyununa harcamıştır?