Çukur 86. son bölüm fragmanı tamamı izle! Vartolu her şeyi öğreniyor! Çukur 86. bölümde neler olacak?

Çukur 86. Son bölüm fragmanı tamamı izle şeklindeki araştırmalar internet üzerinden devam ederken bu hafta yaşanacak olan olaylar ise heyecanla araştırılmaya devam ediyor. Her bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitleyen dizide Vartolu, İdris Koçovalı'nın ölümüne dair ipuçlarına erişiyor. Yamaç ise acı içinde her şeyi anlatıyor. Peki, Çukur 86. Son bölümde neler olacak? İşte Çukur 86. Son bölüm fragmanı tamamı izle ekranı…

ÇUKUR 86. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur'un 3. Sezon 18. Bölümünde (85. Bölüm); Selim ve Cumali, Çağatay'dan gelen paketle birlikte dehşete düşecek. İkili, Yamaç'la ilgili iyi bir haber beklerken Çağatay'a karşı kendi yöntemleriyle meydan okumaya devam edecekler. Çağatay'ın yaptığı karşı hamle ise sadece Koçovalıları değil bütün Çukur'u zor durumda bırakacak. Damla, geçmişten gelen hesaplarla yüzleşmek zorunda kalacak. Geçmişle hesaplaşması gereken başka bir isim de Akın olacak. Çukur'dan gelen haberle harekete geçmeye karar veren Karaca, karşısında Azer'i bulacak. Vartolu ve Mahsun'un nasıl bir hamlede bulunacağı akıllarda soru işareti yaratırken, yaşanan gelişmeler Çukur'da yepyeni bir oyunun başlamasına sebep olacak. Vartolu ve Yamaç'ın karşı karşıya geldiği anlar merakla beklenecek