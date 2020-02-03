Televizyon ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan En Uzun Gece Fırtına Murat filmi konusu ve oyuncuları arama motorları üzerinden sorgulanmaya başladı. Bir cinayet, organ mafyası ve özgürlüğe kavuşma yolunda hayatlarından olan mültecilerle çevrili bir kedi fare oyununu izleyeceğimiz aksiyon filmi meraklıları tarafından araştırılıyor. 2019 yılında vizyondaki yerini alan ve uzun süre beyazperdede yayınlanmaya devam eden yapım adeta efsane filmler arasında yerini alıyor. Peki, En Uzun Gece Fırtına Murat filmi konusu nedir? En Uzun Gece Fırtına Murat oyuncuları kimler?

EN UZUN GECE FIRTINA MURAT KONUSU NEDİR?

Bir cinayet, organ mafyası ve özgürlüğe kavuşma yolunda hayatlarından olan mültecilerle çevrili bir kedi fare oyunu. Hukuk mu adalet mi sorusuna yanıt arayan En Uzun Gece'de iyiler kazanıp, kötüler kaybedecek mi? Yönetmen koltuğunda Orhan Kılıç'ın oturduğu "En Uzun Gece" filminin oyuncu kadrosunda yönetmen Kılıç'ın yanı sıra Eda Erol, Cem Kılıç, Murat Aydın, Gamze Dar, Mustafa Yılmaz, Ece Müderrisoğlu, Ayça Denker, Umut Özkan gibi isimler yer alıyor.

EN UZUN GECE FIRTINA MURAT OYUNCULARI KİM?

Orhan Kılıç, Cem Kılıç, Eda Erol