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Hangi canlının doğal yaşam alanı "çöl" olarak da tanımlanır?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve "Hangi canlının doğal yaşam alanı "çöl" olarak da tanımlanır? " sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Hangi canlının doğal yaşam alanı "çöl" olarak da tanımlanır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 3.2.2020 22:07 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 22:07 ABONE OL
Hangi canlının doğal yaşam alanı çöl olarak da tanımlanır?

Hangi canlının doğal yaşam alanı "çöl" olarak da tanımlanır?

büyük beyaz köpek balığı

dev anakonda

mavi halkalı ahtapot

kutup ayısı

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Hangi canlının doğal yaşam alanı "çöl" olarak da tanımlanır?
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