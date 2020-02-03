Hangi canlının doğal yaşam alanı "çöl" olarak da tanımlanır?
Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve "Hangi canlının doğal yaşam alanı "çöl" olarak da tanımlanır? " sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Hangi canlının doğal yaşam alanı "çöl" olarak da tanımlanır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 3.2.2020 22:07Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 22:07ABONE OL
Hangi canlının doğal yaşam alanı "çöl" olarak da tanımlanır?