Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve "Hangi ifade yanlıştır?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Hangi ifade yanlıştır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 3.2.2020 22:34Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 22:35ABONE OL