Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Hangi ifade yanlıştır?

Hangi ifade yanlıştır?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve "Hangi ifade yanlıştır?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından programındaki, Hangi ifade yanlıştır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 3.2.2020 22:34 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 22:35 ABONE OL
Hangi ifade yanlıştır?

Hangi ifade yanlıştır?

kedilerin insanlara alerjisi olabilir

insanların soğuk havaya alerjisi olabilir

antarktika'da köpek vardır

vampir yarasalar koşabilir

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hangi ifade yanlıştır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN