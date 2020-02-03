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Hangisi Türkiye'nin uzaydaki uydularından birinin adı değildir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve "Hangisi Türkiye'nin uzaydaki uydularından birinin adı değildir? " sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından programındaki, Hangisi Türkiye'nin uzaydaki uydularından birinin adı değildir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 3.2.2020 22:00 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 22:03 ABONE OL
Hangisi Türkiye'nin uzaydaki uydularından birinin adı değildir?

Hangisi Türkiye'nin uzaydaki uydularından birinin adı değildir?

imece

rasat

türksat 48

göktürk-2

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Hangisi Türkiye'nin uzaydaki uydularından birinin adı değildir?
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