Hangisi Türkiye'nin uzaydaki uydularından birinin adı değildir?
Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve "Hangisi Türkiye'nin uzaydaki uydularından birinin adı değildir? " sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Hangisi Türkiye'nin uzaydaki uydularından birinin adı değildir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 3.2.2020 22:00Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 22:03ABONE OL
Hangisi Türkiye'nin uzaydaki uydularından birinin adı değildir?