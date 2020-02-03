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"Olduğumuz gibi kalmak istiyoruz" hangi ülkenin ulusal mottosudur?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve " "Olduğumuz gibi kalmak istiyoruz" hangi ülkenin ulusal mottosudur?"sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından programındaki, "Olduğumuz gibi kalmak istiyoruz" hangi ülkenin ulusal mottosudur? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 3.2.2020 21:10 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 21:10 ABONE OL
Olduğumuz gibi kalmak istiyoruz hangi ülkenin ulusal mottosudur?

"Olduğumuz gibi kalmak istiyoruz" hangi ülkenin ulusal mottosudur?

nijerya

şişi

lüksemburg

kuzey kore

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