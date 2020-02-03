"Olduğumuz gibi kalmak istiyoruz" hangi ülkenin ulusal mottosudur?
Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve " "Olduğumuz gibi kalmak istiyoruz" hangi ülkenin ulusal mottosudur?"sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, "Olduğumuz gibi kalmak istiyoruz" hangi ülkenin ulusal mottosudur? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 3.2.2020 21:10Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 21:10ABONE OL
"Olduğumuz gibi kalmak istiyoruz" hangi ülkenin ulusal mottosudur?