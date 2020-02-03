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sevgilisi ile birlikte Martha Stewart'in objektiflerine yakalandı!

Spor müsabakalarına olan ilgisiyle dikkat çeken , dün akşam Amerika’da gerçekleştirilen Super Bowl LIV’i izlemeye gitti. Ünlü televizyoncunun bu geziye 20 yaşındaki güzel ile çıktığı ise ünlü sunucu Martha Stewart’ın paylaşımı ile ortaya çıktı. İşte haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 3.2.2020 14:39 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 15:05 ABONE OL
Acun Ilıcalı sevgilisi ile birlikte Martha Stewart'in objektiflerine yakalandı!

Ünlü televizyoncu bir süredir isminin anıldığı ile Amerika'da Super Bowl LIV'i izlerken görüntülendi. Eylül 2018'de Şeyma Subaşı ile boşanan Acun Ilıcalı, uzunca bir süre magazin gündemindeki haberlerde kendine yer bulmuştu. Son olarak geçtiğimiz yaz aylarında 20 yaşındaki Çağla Altunkaya ile aşk yaşadığı iddiaları ile gündeme gelen Ilıcalı bu iddialar hakkında açıklamada bulunmamıştı. Spor müsabakalarına olan ilgisi her fırsatta ortaya çıkan Acun Ilıcalı, dün akşam Amerika'da gerçekleştirilen Super Bowl LIV'i izlemeye gitti. Ünlü televizyoncunun bu geziye 20 yaşındaki güzel Çağla Altunkaya ile çıktığı ise ünlü sunucu Martha Stewart'ın paylaşımı ile ortaya çıktı. Peki, Çağla Altunkaya kimdir? İşte haberinin ayrıntıları…

ACUN ILICALI İLE ÇAĞLA ALTUNKAYA AŞKINI DÜNYACA ÜNLÜ SUNUCU MARTHA BELGELEDİ!

Dünyaca ünlü sunucu Martha Stewart'ın objektiflerine yansıyan o görüntü magazin dünyasına bomba gibi düştü.

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Acun Ilıcalı sevgilisi ile birlikte Martha Stewart'in objektiflerine yakalandı!
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