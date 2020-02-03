Acun Ilıcalı sevgilisi ile birlikte Martha Stewart'in objektiflerine yakalandı!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı bir süredir isminin anıldığı Çağla Altunkaya ile Amerika'da Super Bowl LIV'i izlerken görüntülendi. Eylül 2018'de Şeyma Subaşı ile boşanan Acun Ilıcalı, uzunca bir süre magazin gündemindeki haberlerde kendine yer bulmuştu. Son olarak geçtiğimiz yaz aylarında 20 yaşındaki Çağla Altunkaya ile aşk yaşadığı iddiaları ile gündeme gelen Ilıcalı bu iddialar hakkında açıklamada bulunmamıştı. Spor müsabakalarına olan ilgisi her fırsatta ortaya çıkan Acun Ilıcalı, dün akşam Amerika'da gerçekleştirilen Super Bowl LIV'i izlemeye gitti. Ünlü televizyoncunun bu geziye 20 yaşındaki güzel Çağla Altunkaya ile çıktığı ise ünlü sunucu Martha Stewart'ın paylaşımı ile ortaya çıktı. Peki, Çağla Altunkaya kimdir? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

ACUN ILICALI İLE ÇAĞLA ALTUNKAYA AŞKINI DÜNYACA ÜNLÜ SUNUCU MARTHA BELGELEDİ!

Dünyaca ünlü sunucu Martha Stewart'ın objektiflerine yansıyan o görüntü magazin dünyasına bomba gibi düştü.