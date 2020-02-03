Survivor 2020 ne zaman başlıyor? Survivor 2020 başlama tarihi belli oldu mu, yarışmacıları kimler?

Her yıl getirdiği birbirinden farklı konsept ile izleyiciyi ekran aşına kilitlemeyi başaran Survivor 2020'nin başlama tarihi merak konusu olmaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere yarışma, geçtiğimiz yıl Türkiye-Yunanistan rekabeti ile karşımıza çıkmıştı. Bu sezon ünlüler-gönülüller şeklinde karşımıza çıkacak olan yarışma için heyecanlı bekleyiş sürerken, programın yapımcısı Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin hem başlama tarihini hem yarışmacı kadrosunu açıkladı. Şuana kadar Ersin Korkut, Taygun Erdoğan, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım gibi isimler belli oldu. Peki, Survivor 2020 ne zaman başlıyor, yarışmacıları kimler? İşte bu soruların yanıtları…

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK, TARİH BELLİ OLDU MU? SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI KİMLER? TAYFUN ERDOĞAN, UĞUR PEKTAŞ

Survivor 2020'nin ne zaman başlayacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Ilıcalı canlı yayında, Survivor'un başlama tarihi ve oyuncu kadrosu ile ilgili açıklamalarda bulundu.