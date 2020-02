Survivor 2020 yarışması kadrosuna katılacak isimler teker teker belli oluyor. Birçok ismin yarışmaya dahil olduğu ekranlardan duyurulmuştu. Bu isimlerden sonuncusu da Cemal Can Canseven oldu. Danla Bilic ile yakın arkadaş olduğu bilinen isim çektiği videolar ile de adından söz ettirmeyi başarabilen isimler arasında yer alıyor. Çektiği videoların dışında DJ'lik de yapan Survivor 2020 yarışmacısı Cemal Can Canseven kimdir? Cemal Can Canseven kaç yaşında ve nereli?

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

1995 yılında dünyaya gelen Cemal Can İzmir'de doğup büyüdü ancak aslen Rizeli. Yeditepe Üniversitesi'nden mezun olan Cemal Can Canseven, birlikte videolar çektiği Danla Biliç'le üniversite yıllarından tanışıyor. Bir videoda sporcu geçmişinin olduğunu ifade eden Cemal Can Canseven aynı zamanda DJ'lik yapıyor.