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yarışmacısı MasterChef Yasin kimdir? kaç yaşında ve nerelidir?

yeni dönem yarışmacıları vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Yarışmaya az bir zaman kala magazin gündemine düşen isimler vatandaşların heyecan ve merakını giderek arttırdı. Oyuncu Ersin Korkut, şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun'dan sonra yarışmaya Bursaspor ve Galatasaray forması giyen Sercan Yıldırım dahil olmuştu. Daha önceleri de Survivor yarışmasında yarışan ve şampiyon olan Uğur Pektaş isminin de adaya gitmesi kesinleştirildi. Son olarak ise MasterChef programının renkli ismi 'un kadroya katıldığı duyuruldu. MasterChef programında da adından sıkça söz ettiren isim ? ve nerelidir?

Giriş Tarihi: 3.2.2020 20:20 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 20:20 ABONE OL
Survivor 2020 yarışmacısı MasterChef Yasin kimdir? Yasin Obuz kaç yaşında ve nerelidir?

MasterChef yarışmasının renkli ismi Yasin Obuz Survivor 2020 yarışmasının kadrosuna katıldı. İsminin duyurulmasının ardından vatandaşlar tarafından en çok araştırılan isimler arasında yer alan yarışmanın renkli ismi Survivor 2020'ye de renk katacağının sinyallerini şimdiden veriyor. Nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu iken arama motorlarında "Yasin Obuz kimdir?" araştırması yapanlar için Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte tüm bilgiler!

YASİN OBUZ KİMDİR?

Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz 32 yaşında ve yarışmaya da İstanbul'dan katılıyor. Hacettepe Üniversitesi Spor Bölümü mezunu olduğu belirtilen Yasin Obuz ticaretle uğraşıyor. Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Yasin Obuz bir dönem Yemekteyiz'de de yarışmıştı.

Yemekteyiz yarışmasıyla tanındı, birkaç kez katıldığı yarışmada rakiplerini epey zorladı. Yasin Obuz, MasterChef'in yayınlanan son bölümünde eleme adayı olarak gündeme geldi ve progarmın 62. bölümünde elenerek yarışmadan ayrıldı.

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Survivor 2020 yarışmacısı MasterChef Yasin kimdir? Yasin Obuz kaç yaşında ve nerelidir?
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