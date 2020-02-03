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Türkçe adının kısaltması "ANAM" olan kuruluşun orijinal adının kısaltması nedir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve "Türkçe adının kısaltması "ANAM" olan kuruluşun orijinal adının kısaltması nedir? " sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından programındaki, Türkçe adının kısaltması "ANAM" olan kuruluşun orijinal adının kısaltması nedir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 3.2.2020 22:27 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 22:27 ABONE OL
Türkçe adının kısaltması ANAM olan kuruluşun orijinal adının kısaltması nedir?

Türkçe adının kısaltması "ANAM" olan kuruluşun orijinal adının kısaltması nedir?

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Türkçe adının kısaltması "ANAM" olan kuruluşun orijinal adının kısaltması nedir?
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