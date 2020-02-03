Türkçe adının kısaltması "ANAM" olan kuruluşun orijinal adının kısaltması nedir?
Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve "Türkçe adının kısaltması "ANAM" olan kuruluşun orijinal adının kısaltması nedir? " sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Türkçe adının kısaltması "ANAM" olan kuruluşun orijinal adının kısaltması nedir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 3.2.2020 22:27Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 22:27ABONE OL
Türkçe adının kısaltması "ANAM" olan kuruluşun orijinal adının kısaltması nedir?